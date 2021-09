Por adeudos de Kuri, estadio "Pirata" Fuentes no pude usarse

A pesar que el empresario Fidel Kuri, detenido en el Estado de México, ya no tiene adeudos con el gobierno del estado, las multas pendientes por el uso del estadio Luis "Pirata" Fuentes impiden a la administración usar el recinto como sede de futbol profesional.

En rueda de prensa, el gobernador Cuitláhuac García indicó que Fidel Kuri no tiene ya deudas con su gobierno, debido a que en su caso el convenio fue regresar el estadio a posesión del gobierno.

"Tiene adeudos con otras federaciones, no solamente la Federación Mexicana de Futbol", dijo el mandatario.

Estas deudas impedirían al gobierno para incorporar el estadio a las federaciones, ya que para eso requieren que se vuelva sede un equipo profesional afiliado a una liga, pero por las deudas pendientes, empresarios interesados desisten en adquirir el "Pirata".

"El empresario que traiga a ese quipo tiene que pagar la multa para poder incorporar a la Federación."

Cuitláhuac García especuló que el pensamiento de los empresarios que desean utilizar el estadio para sus equipos es que no vale la pena hacer la inversión, ya que en este momento no hay liga de ascenso, por lo que no conviene gastar tanto.

"´´Entonces me espero a que abran el ascenso para meter al equipo´ eso es lo que quiero pensar", mencionó García Jiménez.

Sobre la detención del exdueño de los Tiburones Rojos, el gobernador dijo a la prensa que los detalles ya son conocidos y que no se relacionan con la administración estatal.