Popo, bebida "de los dioses" oaxaqueña adoptada en Tlacotalpan

XALAPA, VER.- Visitar Tlacotalpan y no refrescarse la garganta con una espumosa porción de popo es vivir una experiencia a medias en esta ciudad patrimonio de la humanidad. Aunque es una bebida que no tiene su origen en Veracruz, en este rinconcito de la Cuenca del Papaloapan está tan arraigado como los toritos y la horchata de cacahuate.

El popo se caracteriza por su abundante espuma café que sólo se hace si le integras una ‘frutilla’ en particular que se da en la región del Sotavento.

El popo es una bebida refrescante hecha a base de cacao con arroz y se acostumbra a dar en fiestas o tomar los domingos por las tardes en el parque central de la ciudad.

Al sur de Veracruz se le conoce como una bebida ceremonial, también tiene una fuerte representación en el norte de Oaxaca, así como algunas partes del Istmo de Tehuantepec.

Sus ingredientes y manera de prepararlo son muy particular, pero el resultado fresco que te deja un buen sabor de boca no lo puedes cambiar por nada del mundo.

¿Cómo preparar y degustar el popo?

Lo que se necesita para hacer esta “bebida de los dioses” de los tlacotalpeños es:

Cacao

Arroz

Canela

Almendra

Azúcar

Y una “Frutilla” -como le llaman en Tlacotalpan- en particular que se da en las enredaderas de los montes de la zona de la Cuenca del Papaloapan, se le conoce como Chupipi o Chupipe.

Es como del tamaño de un mango, pero con cáscara verde, ovalado y por dentro tiene una corteza de pulpa blanca y en medio diminutas semillas circulares.

Estas se le retiran, así como la cáscara quedando sólo la ‘pulpa’ blanca que hará que le de espuma a esta bebida.

El proceso de elaboración puede ser un poco tedioso y largo, pues lo primero que debes hacer es dorar en un sartén (sin aceites) el cacao para después que se enfríe pelarlo; es el mismo procedimiento con la canela, y la almendra.

Posteriormente, juntas el cacao, la canela, el arroz, la almendra y la corteza blanca del chupipi en cuadritos y los revuelves muy bien.

Para pasar a hacer todos los ingredientes pasta, en Tlacotalpan es muy común que vayas a un molino de nixtamal y pidas que te hagan la ‘masa’ con estos ingredientes, aunque también puedes realizarlo desde casa con una licuadora o si tienes un molino casero, pero tendrás que ser muy paciente.

Se le va agregando poca agua al proceso. Una vez que queda, hay que dejar enfriar la pasta que se formó para posteriormente colar con una tela delgadita e ir disolviéndolo con agua.

Hay que tener cuidado de no pasarse con la cantidad del agua, pues puede provocar que no quede con buen color y la espuma no se haga abundante a la hora de batir.

Una vez que toda la pasta quedó disuelta, es momento de agregarle azúcar al gusto, aunque siempre se deja un poco dulce porque hay personas que agregan hielo -si no la meten a refrigerar-.

Cuando llegues a este punto, con un molinillo de madera lo empiezas a batir hasta que veas que saque espuma y listo, tienes tu bebida de los dioses en tu cocina.

El popo se sirve tradicionalmente en medias jícaras o platos hondos, aunque también, para su comercialización lo sirven en vasos. Un poco de agua de popo y lo especial, la espuma abundante.

La manera particular de consumirse no es “empinándose” el vaso como acostumbramos a tomar una bebida, en Tlacotalpan y regiones del sur “sopean” la bebida y con una cuchara primero te comes la espuma para después terminar con el popo.

Si vas a Tlacotalpan, no olvides en probar esta delicia.