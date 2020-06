Policías golpearon a Roque tras confundirlo con ladrón

Veracruz, Ver. – Roque fue detenido y golpeado el pasado 14 junio por la Policía Municipal de Soledad de Doblado, municipio que se localiza a 43 kilómetros del puerto de Veracruz.

El joven relata que por la tarde del día mencionado, salió por la cena de su familia a un local de la colonia Flores, sin embargo notó que elementos de la policía lo seguían y por temor, decidió acelerar su motocicleta para dirigirse a casa de sus familiares.

Fue ahí donde los policías presuntamente lo esposaron y lo golpearon en el estómago con la parte trasera de un arma, además de que le quitaron la moto que conducía, según declaran los familiares de la víctima.

La abuela de Roque, Francisca Casas, narró que cuando llegó al sitio donde lo tenían esposado, el menor se encontraba asustado y señalaron que recibió amenazas por parte de los uniformados, para que no hablara de lo que había ocurrido.

"Cuando yo llegué, los policías se pusieron agresivos y nos empezaron a decir de cosas, cuando les preguntamos el porqué le habían pegado negaron todo", dijo Francisca.

Al cuestionarlos, los elementos indicaron que la moto que conducía tenía similitudes a una que hace un par de días reportaron como robada, y debido a que Roque no se detuvo lo siguieron.

Pese a que las autoridades negaron en todo momento que al joven se le haya agredido físicamente, el reporte médico que le practicaron a Roque en el DIF municipal, desmiente la versión de los policías, ya que en el documento señala que el menor sufrió un hematoma lineal en el estómago de aproximadamente cuatro centímetros de largo por dos de ancho.

Al igual que argumentan los familiares que presentaba síntomas de estrés postraumático, dolor abdominal y de cabeza.

"Mi sobrino ya no quiere salir por miedo a ellos y amenazaron a mi mamá. El señor que fueron a ver hoy dijo que si le seguían le iba a ir peor, porque es menor de edad e iba conduciendo", dijo Silvia Vega, tía de Roque.

La familia no presentó ninguna queja ante las instituciones correspondientes, debido a que los implicados no tuvieron apoyo legal para levantar el acta, solo acudieron con la alcaldesa del municipio, pero hasta el momento no han tenido respuesta favorable para investigar el caso y a los involucrados, declaran las víctimas.

Mientras que, el encargado de la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y adolescentes de Soledad de Doblado, Jorge Luis Ruíz Aguilar, dijo en entrevista para La Silla Rota Veracruz, que la investigación sigue su curso y que se castigará a las personas que resulten responsables de los hechos.

ABUSO POLICIAL, TEMA CONSTANTE EN VERACRUZ

Los abusos por parte de elementos de Seguridad Pública son muy comunes en el estado, el caso más reciente fue el de Carlos un joven serigrafista que murió en Xalapa por presunto abuso policiaco.

Fue este lunes 8 de junio que familiares de la víctima se manifestaron en las calles de la capital del estado, para que su caso no quede impune y se castiguen a los responsables.

En tanto las carpetas de denuncias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz, señalan que existen 18 casos en investigación que involucran algún tipo de abuso y agresión física por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Mientras que en denuncias que implican a personal de la Policía Municipal de diferentes localidades hay 16 carpetas, varias de ellas no aceptadas por las autoridades a las que van dirigidas.

Municipios como Papantla, Minatitlán y Tuxpan por mencionar algunos, han registrado algún tipo de abuso ya sea detención ilegal, arbitraría, actos de tortura o afectaciones a la integridad personal, las cuales son las más comunes entre la población.

ygr