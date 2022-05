Policías detienen a repartidores y golpean a periodistas en Xalapa

XALAPA, VER.- Después de que moto repartidores se manifestaron en varios puntos de la ciudad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) iniciaron un operativo para detener a los jóvenes.

En la movilización, los policías golpearon a reporteros que cubrían la nota, con la intención de evitar que se documentara la movilización y detención de los moto repartidores.

A lo largo de este viernes 27 de mayo bloquearon Lázaro Cárdenas y Enríquez de manera intermitente, quejándose de los elementos de la SSP que los detienen de manera recurrente.

Los repartidores se plantaron en varios puntos de la ciudad, el último que bloquearon fue el boulevard Xalapa-Banderilla, a la altura del 21 de marzo, a donde llegaron granaderos para dispersarlos.

Los manifestantes se dispersaron y buscaron vías alternas para evitar ser detenidos por elementos de la SSP, sin embargo, les quitaron las motocicletas y golpearon a quienes estaban exigiendo el cese al acoso en el que incurren los policías.

Jóvenes que fueron golpeados por los policías expusieron que los amenazaron y les dijeron que solo por esta ocasión los dejarían en libertad, pues la obstrucción de las vías de comunicación los puede hacer acreedores a sanciones de prisión preventiva hasta por 10 años.

{"quote":""Nos estaban amenazando que se iban a llevar las motos al corralón, porque es delito federal (bloquear la carretera federal) y nos podrían llevar de uno a 10 años a la cárcel. Nosotros nos estábamos manifestando pacíficamente y llegaron y nos golpearon; solo queríamos un acuerdo". "}

Explicó que ya tenían en las patrullas donde los golpearon, sin embargo, les dijeron que por esta ocasión los perdonaban y los bajaron de las unidades.

Otra de las mujeres que se manifestaban estaba embarazada y pese a ello, los policías la agredieron, incluso, se burlaron de ella porque lloraba cuando la golpeaban.

"Me tiraron al piso, me patearon cuando en ningún momento opuse resistencia; una policía me pateó el vientre y me dijo ahora sí estas chillando, eso hubieras pensado antes", explicó la joven.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reprobaron la actuación de elementos de la Policía Estatal que obstaculizaron la labor de dos reporteros.

#SSPInforma: La Secretaría de Seguridad Pública reprueba la actuación de elementos de la Policía Estatal que obstaculizaron la labor de dos reporteros, en hechos registrados esta noche en la ciudad de Xalapa. pic.twitter.com/74F0BvP2jR — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) May 28, 2022

Por otro lado, la la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) informó que ya brindó la asesoría jurídica a los involucradosy reprobaron los hechos.

am