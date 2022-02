Policía fingió trío para detener a secuestrador en Poza Rica

POZA RICA, VER.- Ángel Manuel "N", quien en una página de sexoservicio se hacía pasar por escort gay, fue detenido en coordinación de autoridades de Tamaulipas y Veracruz en Poza Rica, acusado de secuestro y extorsión.

El hombre se hacía llamar "Oswaldo" en la página de citas "mileroticos"; de acuerdo con las autoridades, su intención no era prostituirse sino secuestrar a sus potenciales clientes, por lo que era buscado por autoridades de Altamira, Tamaulipas.

De acuerdo con información recabada, Ángel Manuel era buscado por la Fiscalía General de aquella entidad para hacer frente al proceso penal CP/0543/2021; sin embargo, huyó a Poza Rica donde fue detenido.

Aunque el sujeto fue capturado el 15 de octubre de 2021 en aquella ciudad del norte veracruzano, su historia salió a relucir ahora con el reciente estreno del documental "El Estafador de Tinder", que aborda la historia de un sujeto que se hacía pasar por un supuesto empresario multimillonario de la industria de los diamantes, para estafar a mujeres que enganchaba en la red social Tinder.

A propósito de redes sociales, el perfil de "Oswaldo" continúa activo en "mileroticos", donde se hacía pasar como un visitante más en Poza Rica, es decir, no ofrecía sus servicios de base en este municipio.

El perfil indica que tiene 23 años y en la descripción dejaba claro que solo le interesaban los hombres con solvencia económica.

Ángel Manuel u Oswaldo se describía como "delgado, moreno, buena onda y dispuesto a darte el mejor servicio".

"Soy muy cachondo y te puedo dar el trato que tú prefieras rudo o suave. Mi servicio es por una hora y te incluye faje, cachondeo (no besos), oral (tu a mí), penetración con condón (yo a ti)".

Para generar confianza, el sujeto confirmaba que al estar de paseo no tenía un domicilio fijo para ver a sus presas, por lo que quedaba al arbitrio de sus clientes decidir dónde sería el encuentro: "te puedo atender en el hotel o motel donde tú te instales o si lo prefieres puedo ir a tu domicilio".

Oswaldo se ofertaba lo mismo para hombres casados, bisexuales, gays, trasvestis y transexuales.

Igualmente, ofrecía el servicio de venta de material visual, esto es, fotografías y videos.

"Solo gente solvente. No curiosos Mi número es solo para trabajo no para platicar ni perder el tiempo. Ojo si no eres solvente no me contactes, solo personas con solvencia no regalo fotos mis fotos son recientes y 100% reales", se lee aun en el anuncio.

DETENIDO OPERÓ EN TAMAULIPAS

La información recabada indica que no hay evidencia de secuestros, extorsiones o robos a clientes en Veracruz, sin embargo la FG de Tamaulipas solicitó la colaboración de su homóloga veracruzana para dar con el sujeto.

Se sabe que para atraparlo, uno de los agentes ministeriales se hizo pasar como un potencial cliente, solicitando un servicio de trío, al que Oswaldo accedió.

De esta manera, los agentes de la Fiscalía procedieron a cumplimentar la orden de aprehensión en su contra, donde podría enfrentar una pena de hasta 40 años de cárcel.