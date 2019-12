Policía detiene a miembro de la comunidad gay por grabar revisión de taxi

A través de la transmisión de Facebook Live, un integrante de la comunidad de la diversidad sexual evidenció la detención de su persona sin justificación de la Policía Estatal.

La usuaria 'Rom Yescas', mujer transgénero, denunció en el video que elementos de la Policía Estatal, a bordo de la patrulla SP34-11, detuvieron sin motivo la unidad de taxi donde viajaba, con número económico 1783.

En el transcurso de la grabación, los gendarmes no dan fundamentos de la detención de la pasajera, aunque uno de los uniformados alegó que fue por "calumnias"

Además en la transmisión, se observa cómo la afectada descendió de la unidad donde viajaba rumbo a su domicilio para documentar mediante Facebook Live cualquier abuso de los elementos policiacos "y cuidar mi integridad" expresa en el archivo.

La usuaria de Facebook defendió que ella en "ningún momento yo me expresé mal o me he dirigido mal a su persona" en alusión a uno de los policías, a lo cual, el uniformado le respondió: "Cheque lo que está subiendo"

Además "Rom Yescas" pide auxilio a los espectadores, y alertó que dicha detención ocurría en esos instantes en la carretera Tejería, cerca del Oxxo de Las Amapolas.

"Tengo que cuidar mi integridad porque ustedes son una joyita, (...) Que alguien me ayude porque con esta gente ya ni se sabe y con la inseguridad en Veracruz menos todavía" reclamó a los policías y estos, le notificaron al taxista: "joven: usted puede seguir, su pasajero es algo especial" y a partir de este instante, la discusión subió de nivel.

"Nosotros nos hemos expresado con respeto" indicaron los policías a la usuaria, a lo cual, "Rom Yescas" advirtió "Si no tienes cargo para detenerme. No me vas a ir dejar a ningún lado, no me vas a tocar, no me vas a llevar"

Acto seguido, el comandante de la patrulla dio la orden de "sigan grabando" y uno de los uniformados se dirigió a la detenida: "Usted está subiendo un vídeo. Si usted se pone en esta negativa...me está usted calumniando" advirtió el policía.

Una vez dicho esto, los policías esposaron a la pasajera del taxi, y en ese instante, denunció lesiones y exceso de fuerza de parte de los patrulleros.

"Me estás arrancando el cabello. Me estás lastimando, ¡aflójame las esposas que me estás lastimando!, ¡no sabes lo que acabas de hacer! No estás viendo que atoraron mi cabello con las esposas" reclamo Yescas, sin alertar de su traslado al módulo de 72 horas de Playa Linda.

En ese instante, el policía le notifica que su detención es por "agredirme verbalmente".

Tras leerle sus derechos y subirla a la patrulla, Rom Yescas pide que los espectadores le avisen a "Suli".

