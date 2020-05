Pobladores de San Cristobal exilian a foráneos por temor al covid-19

Minatitlán, Ver. – Una familia fue obligada a salir de la comunidad de San Cristóbal perteneciente al municipio de Minatitlán.

Sin un certificado médico, ciudadanos y autoridades arremetieron contra los trabajadores de una constructora, acusándolos de ser portadores de covid-19.

Se trata de cuatro integrantes los que conforman la familia señalada, quienes se encontraban trabajando fuera del municipio y debido a la contingencia sanitaria se vieron obligados a regresar a su pueblo ante la falta de trabajo.

Sin embargo, este domingo lo pobladores y el agente municipal Eduardo García Iturralde los obligaron a retirar de su propio hogar, argumentando que podrían contagiar a los habitantes.

"Ellos traían certificado medico de que gozaban buen estado de salud e incluso yo mostré su constancia de residencia y aún así no les dejaron que se quedaran. No se me hace justo que personas que tengan que salir a trabajar por necesidad, no los dejen regresar a su pueblo donde vivimos al día", expresó otra integrante de la mencionada familia.

Las cuatro personas tuvieron que dejar el poblado y prefirieron no confrontar a los pobladores, por lo que acudieron a la cabecera municipal en busca de un hotel para poder resguardarse en plena contingencia sanitaria.

Desde finales de marzo, los pobladores de San Cristóbal anunciaron que cerrarían el acceso a toda persona ajena a la comunidad, lo cual va en contra de la Ley de Libre Tránsito.

El pasado 21 de abril, el Secretario de Gobernación en el Estado Eric Cisneros Burgos advirtió que serán aplicadas sanciones legales en contra de aquellos que obstruyan el ingreso y tránsito libre en sus municipios.

Y es que desde que inició el confinamiento, en algunos municipios y comunidades con grupos de autodefensas han colocado retenes en el sur de Veracruz.

"Son un grupo personas los que pusieron el portón y le niegan el acceso a muchas personas que son de aquí. A mi hermana la semana pasada le hicieron lo mismo y hay mucha gente que es regresada porque no es la primera vez que lo hacen, pero si dejan pasar al sabritero, a los galleteros y de refrescos", explicó la entrevistada.

Informó que este cerco fue establecido sin ninguna autorización del ayuntamiento y sin consulta del pueblo.

"Toda la gente del pueblo se le fue encima al agente, porque nunca fuimos tomados en cuenta ni nos avisaron que iban a colocar este portón y sobre todo que le tenemos que dar comida a las personas que se pusieron ahí", mencionó.

Aunado a ello, en San Cristóbal no hay presencia de elementos de Seguridad.

DENUNCIARÁN ANTE FISCALÍA

Para la familia agredida, resguardarse en un hotel representaría un gasto excesivo, por lo que este lunes acudirán a la Fiscalía Regional para interponer una denuncia por lo sucedido.

"Ellos van a proceder legalmente porque no tienen a dónde ir, además que no están contagiados por eso van a denunciar, porque no es justo lo que les hicieron", finalizó.

ygr