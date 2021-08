Población sorda es ignorada en Veracruz: Osiris luchó contra la discriminación para superarse

Veracruz, Ver.- Sin intérpretes en lugares como fiscalías, registros civiles, escuelas regulares, hospitales y demás instancias gubernamentales es como viven los sordos del municipio de Veracruz.

Según Belem Paredes, directora de la Asociación para el Desarrollo Emprendedor de la Mujer Mexicana(ADEMM), en el estado de Veracruz existen 37 mil 700 personas con sordera, sin embargo, puede haber una cifra negra que incremente el número.

Una de estas personas es Osiris, quien se quedó sorda a temprana edad debido a fiebres que presentó de niñas, por lo menos esta fue la explicación que sus padres recibieron de parte de un doctor.

Actualmente, Osiris es licenciada en Comercio Internacional gracias a sus padres quienes lograron brindarle educación particular, pues en Veracruz, pocas escuelas e instancias están capacitadas para recibir a alumnos discapacitados.

“Mis papás trabajaron y buscaron una escuela de educación especial, donde me ayudaron y aprendí Lenguaje de Señas en una escuela para sordos en Guadalajara, a mis papás y familia les doy las gracias,” contó Osiris con el apoyo de un intérprete.

Para que personas sordas consigan un empleo, las dificultades son enormes debido a que sin importar la formación académica que ellas tengan, generalmente son enviadas a puestos de intendencia para encargarse exclusivamente de hacer la limpieza.

“No importa que tengan carrera, no importa que tengan profesión, siempre las mandan al área de limpieza sin hacerles un estudio previo de cuáles son sus capacidades"

Con el paso de los años, Osiris no se ha detenido por nada ni por nadie, tanto que hoy cuenta con una carrera universitaria y apoya en la fundación ADEMM enseñando a otras personas sordas la Lengua de Señas Mexicanas y a escribir y leer en español.

“Si tú aíslas a un niño sordo, al no darle la educación correcta de Lengua de Señas, también lo estás discriminando,” afirmó Belem Paredes.

DISCRIMINACIÓN

Más de 9 mil personas viven algún tipo de discriminación por discapacidad auditiva en el municipio de Veracruz, según la presidenta de la Asociación Mexicana para el Desarrollo Emprendedor de la Mujer (ADEMM), Belém Paredes.

En la ciudad de Veracruz, que es considerado un lugar turístico, pocas empresas cuentan con algún colaborador sordo o con señalética básica para este sector de la población.

La inclusión de personas con discapacidad auditiva no solo es un tema fuera de la agenda pública, sino que también se complica debido a que 70 por ciento de las personas con esta condición desconoce el propio Lenguaje de Señas.

Osiris contó para La Silla Rota Veracruz que los sordos tienden a ser discriminados debido a que no saben cómo tratarlos.

“Una persona con discapacidad no es un enfermo y no está mal de la cabeza, podemos hacer muchas cosas y convivir; al ver en mi currículum que era sorda, preferían apartarme y me decían que llamarían después, piensan que no puedo por ser sorda pero sí soy capaz y las personas sordas también,” enfatizó Osiris.

Hay ocasiones en que la discriminación comienza desde casa, ya que no todos los sordos tienen la oportunidad que tuvo Osiris para realizarse profesionalmente.

Hay familias que no se comprometen de esta manera o simplemente no pueden por su situación económica.

“Hemos detectado casos donde desde la familia los van aislando y no buscan la forma de poderlos colocar en áreas donde puedan desarrollarse es muy complicado.” Belem.

Según Paredes, ADEMM ha llevado a cabo cinco casos donde mujeres sordas han podido llevar un proceso legal conforme a derecho.

En casos de agresión a una persona con esta discapacidad, es imposible que su denuncia sea atendida en la Fiscalía General del Estado (FGE), si antes por sus propios medios no consigue a un intérprete certificado en LSM.

“La ley marca que debemos tener previsto tanto el sector educativo como de atención pública intérpretes, así que yo creo que nada más está en el empezar a aplicar y empezar a actuar"

