Plantean condicionar espacios para disminuir estrés laboral

“Vamos a ver que los trabajadores no estén sometidos a un estrés tal, que los lleve a tener enfermedades variadas y aparte de esto que, el ambiente laboral sea un ambiente físico y agradable, porque suele suceder que físicamente hablando no tenemos el ambiente a la mejor, la luz no es suficiente y se va afectando la vista, todas esas revisiones las hará en su momento la Secretaría del Trabajo”