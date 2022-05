PJE procede contra juez; cesan a una decena por "pereza y corrupción"

XALAPA, VER.- El Poder Judicial procedió penalmente en contra de un extrabajador que se desempeñaba como juez y una empleada que fungía como administradora de procesos.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Isabel Romero Cruz, confirmó que en este y otros casos se actuará para no solapar actos de corrupción y "pereza", por ello ya fueron cesados entre 8 y 10 jueces hasta la fecha.

"Unos ya definitivamente ya están cesados; tenemos 2 personas procesadas (...) un juez y una administradora de procesos.

"Tenemos varios jueces cesados (...), aproximadamente tenemos ahorita, qué será, unos 8 u 10 y viene en estos días un ´golpe duro´ contra otra persona", indicó la magistrada.

De acuerdo con Romero Cruz, los extrabajadores habrían cometido actos de corrupción y la pereza o dilación de los empleados:

"Son por actos de corrupción, que es lo que estamos combatiendo, la corrupción y la pereza", adelantó.

LIBERAN A ACUSADOS DE ULTRAJES

Respecto a la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad, Romero Cruz confirmó que detenidos por dicho tipo penal invalidado por la Suprema Corte ya están recuperando su libertad.

Pese a esto dijo conocer una cifra exacta, pero descartó que sea necesaria la publicación de la derogación en la Gaceta Oficial.

Romero Cruz señaló que no tiene conocimiento de que los jueces de control o la Fiscalía General estén variando el delito de ultrajes a la autoridad a los detenidos con tal de mantenerlos privados de la libertad, tal y como se está acusando por algunos abogados.

"No tengo conocimiento de ello, yo estoy como magistrada del Tribunal Superior y yo estoy viendo este delito, no estamos haciendo variación y de la Fiscalía no sé nada".

Refirió que ella misma realiza un monitoreo sobre cómo avanza la liberación de imputados por ultrajes y en la mayoría "se está dictando el sobreseimiento".