"Piden paz en Ucrania": Alex Tienda actualiza ataque militar ruso

XALAPA, VER.- El veracruzano Alex Tienda se mantiene en movimiento constante dentro de Ucrania, después de abandonar la capital Kiev tras el inicio de los bombardeos de Rusia. Su semblante en los últimos reportes se muestra cansado.

En el último vídeo que subió a redes sociales, se pueden escuchar las sirenas de alerta por un posible bombardeo, además mencionó que no logró avanzar más hacia el oeste del país, ya que había bloqueos porque los puentes fueron derribados. "Hay que resguardarnos porque esto se va a poner fuerte", mencionó al final del vídeo.

Además, en sus historias de Instagram el joven comparte fragmentos de su viaje por carretera.

Alex Tienda es un joven Travel Blogger, originario del municipio de Coatzacoalcos, ubicado al sur del estado de Veracruz. Desde hace 10 años se dedica a crear vídeos para la plataforma YouTube; además el veracruzano obtuvo su licencia como piloto aviador a los 18 años.

El veracruzano llegó a territorio ucraniano el domingo 20 febrero, con la finalidad de cubrir el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Desde su llegada al país, Alex se ha dedicado a subir a redes sociales pequeños relatos de lo que le ha tocado vivir desde que Rusia declaró el inició de una operación militar especial en Ucrania.

El lunes 21 de febrero subió a redes sociales que se encontraba en la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, momento después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin reconociera la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. "Lo que viene va a estar fuerte", mencionó el veracruzano.

El 23 de febrero, Alex subió a YouTube el primer vídeo desde su llegada a Ucrania, en donde da una breve introducción sobre el conflicto que se vive en el país, con datos históricos para contextualizar a sus seguidores.

Ese mismo día, pero horas más tardes, la tensión entre ambos países aumentaba y el veracruzano subió una "actualización" a sus redes con el mapa del espacio aéreo en Ucrania, en donde se puede observar que este había cerrado y que los vuelos comerciales debían rodear la región.

"Entre la población local ya se habla de una invasión inminente por parte de Rusia", publicó el blogger y documentalista.

El 24 de febrero la cadena de noticias CNN entrevisto al veracruzano durante un enlace en vivo, en donde platicó como era el ambiente en el país, horas antes de que se registrarán los primeros bombardeos.

Horas más tarde, Alex informó que los bombardeos habían iniciado, por lo que se encontraba refugiado en un sótano, junto con corresponsales internacionales.

Después de las primeras explosiones, el Alex Tienda publicó un nuevo vídeo en Facebook desde la ciudad de Kramatorsk, para informar a sus seguidores que se encontraba bien, con buen estado de salud. Además, narró como las familias ucranianas y los periodistas que se encuentran en el país comenzaban a planear la evacuación para salir del país.

10 horas antes de que la ciudad de Kramatorsk fuera bombardeada, Alex documentó una protesta pacífica, en donde los habitantes de la ciudad pidieron a Vladimir Putin "que ya los dejara vivir en paz".

La polémica

Las acciones del joven veracruzano han generado polémica en redes sociales, ya que al no ser periodista o reportero lo han tachado de irresponsable y de no tomar con seriedad la situación que se vive en Ucrania.

Tras estos señalamientos, Alex Tienda respondió a quienes lo han señalado de ser "irresponsable" solo por obtener más "likes"

"Es cierto, yo no soy 'periodista' ni 'corresponsal'. No tengo una credencial y para algunos solo soy 'un YouTuber' dispuesto a hacer 'lo que sea' por unos likes. Pero algo que siempre he tenido es pasión por lo que hago y ME HA COSTADO muchos años de trabajo y sacrificio"

Travel Blogger

En sus vídeos, Alex se dedica a compartir datos culturales, históricos y curiosos de los países que visita.

Puedes encontrar títulos como "Así celebran AÑO NUEVO en Londres", "El Tren que viaja por debajo del Mar" o "¡Comida Extravagante! Fui al Famoso restaurante de Nicky Jam".

Pero el youtuber ha ganado popularidad y se ha vuelto tendencia en redes sociales por sus documentales. Tal es el caso del documental que grabó en Afganistán: esta serie de vídeos se volvieron tendencia en redes sociales porque Alex realizó sus grabaciones una semana antes de que miles de afganos huyeran del país debido al miedo por el regreso de los Talibanes al poder.

Por este documental, el youtuber recibió premios y reconocimientos por la calidad del contenido mostrado en los vídeos en un país donde los medios de comunicación corren peligro.

En los vídeos en Afganistán, Alex recorre algunas ciudades del país y áreas naturales, como el desierto, donde estuvo cerca del grupo paramilitar de los Talibanes.

Otro de sus viajes que se hizo tendencia fue el de Corea del Norte, en donde también mostró que en el país se vive un ambiente hostil.





