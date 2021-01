Piden justicia por Miriam, asesinada a golpes por su pareja en Córdoba

"Me gustaría que me ayuden a encontrar al hombre que asesinó a mi hija, es lo único que quiero: justicia, justicia. Yo sé que al encontrarlo no me va a devolver a mi hija, pero va a servir para que no vuelva a pasar con otra mujer más, porque las mujeres no merecemos esto", dijo Luz del Carmen Gaspar Olivares, madre de la víctima.