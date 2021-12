Piden ayuda para conductor de autobús que explotó en Córdoba

CÓRDOBA,VER.- Familiares del conductor del autobús que explotó con peregrinos el pasado sábado 11 de diciembre en la congregación 20 de noviembre, piden el apoyo de cinco donadores de sangre.

Antonio Andrade Coria, de 64 años continúa internado en un sanatorio particular, luego de haber sido ingresado después del accidente al Hospital General de Córdoba.

Debido a que presentó heridas en el rostro, abdomen y la pierna izquierda permanece delicado de salud, y requiere 18 cirugías de lavado mecánico.

El conductor de la unidad, fue quien resultó más lesionado en la explosión que se registró en la carretera estatal Naranjal-Córdoba; a los otros tres lesionados ya los dieron de alta.

Para las personas que puedan donar cualquier tipo de sangre, pusieron a disposición el número telefónico 273 133 5280, y así puedan realizarle las cirugías que tienen programadas para la próxima semana.

Los requisitos para ser donadores de sangre son los siguientes: tener una edad de entre 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener gripe o tos, no haber ingerido medicamentos en los últimos cinco días, no endodoncia, sin infección dental en los últimos 14 días, no tatuajes en los últimos 12 meses, no acupuntura, no vacuna en los últimos 30 días, no operación en los últimos seis meses y no haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas previas a la donación.