Piden a AMLO justicia por periodista asesinado en Veracruz

CÓRDOBA, VER.-En medio de protestas arribó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Córdoba para conmemorar el bicentenario de la firma de los Tratados de Córdoba.

En manifestación pacífica, familiares y amigos del periodista Jacinto Romero Flores, ejecutado el pasado jueves 19 de agosto en Ixtaczoquitlán pidieron nuevamente que este caso no quede impune.

Su hijo, Germán Romero expresó: "No me gustaría decirle a los reporteros cuídense, no tendrían por qué cuidarse cuando su labor es informar. Yo le decía papá cuídate por favor, porque sabíamos el riesgo bajo el que él estaba".

Por su parte, el hermano del comunicador, recordó que Jacinto era un hombre de bien al que le gustaba ayudar a la gente y a los animales, por lo que pidió que las autoridades den con los responsables del asesinato de su hermano.

Mientras que en una segunda protesta, pidieron nuevamente que se investigue el intento de feminicidio de Roberto Trinidad "N", en contra de su hermana María Esther de 58 años. Señalan que el acusado podría llegar a la regiduría primera de Ixtaczoquitlán en la próxima administración y aprovechar el fuero para no ser investigado.

En una tercera manifestación, trabajadores del INAH exigen respeto el pago de los adeudos salariales, "respeto irrestricto a las condiciones generales del trabajo del INAH", señalaron a través de lonas en la entrada de la Ex hacienda Toxpan, donde esperaban por ahí entrara el presidente de la República.