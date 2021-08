Pide Solecito aprovechar cuarentena para actualizar expedientes en FGE

Xalapa, Ver.- La enlace de Colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao, pidió a los investigadores de la Fiscalía Regional del Estado (FGE) a aprovechar el periodo de confinamiento para actualizar las carpetas de investigación de desaparecidos y desaparecidas.

"Los fiscales están en cuarentena, hacen guardia y atienden los casos nuevos, los otros casos, nosotros les dijimos que se pongan a hacer trabajo administrativo" pidió.

Y es que observó que los expedientes adolecen del rezago, y por lo que exhortó que ya que no salen a campo, que regularicen el seguimiento de las carpetas.

"Da tristeza porque pasamos tres años con el anterior fiscal y no hizo absolutamente nada, y ahorita hay mucho rezago donde había rezago y se hizo más grave" abundó.

Dijo que los expedientes son un desorden, sin la narrativa de los casos, sin integrar los casos y que los revisores no tienen ni idea de lo que ocurrió.

Otra situación de abandono es la revisión de la telefonía, es decir, las llamadas y mensajes que el desaparecido o desaparecida hizo por última vez, y esto, sin necesidad de salir.

"Y en muchos casos hace falta esta información que es sumamente importante, lo de telefonía es algo que pueden hacer y en otros casos, están desordenados los perfiles de ADN" afirmó la activista.

Recordó que la manifestación por el Día de las Madres, los colectivos detuvieron toda actividad.

"Todo está cancelado, no pudimos hacer nada, de la marcha emblemática de todos los años, se pospuso porque pensamos hacerla, y estamos tratando de poner presencia en las redes para que no se olvide. No tenemos nada que celebrar pero mucho por qué luchar" afirmó.