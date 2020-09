Pide gobernador comprar cachitos para rifa del avión presidencial

"No podría garantizar que pudiéramos hacer la reunión sin el problema de los contagios; se suspendieron las reuniones para protegerse y eso no implica que la Comisión Estatal de Búsqueda no siga trabajando; se han reunido en grupos pequeños para ir tocando los temas en todo el estado y la Fiscal me ha dicho que van avanzando, son varios temas, lo primero es la inmediatez para sacar los temas de desaparición que tienen denuncia"