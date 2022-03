Petroleros del sur de Veracruz protestan ante falta de jubilaciones

"No se va a jubilar la gente de un día para otro todos, esto es paulatino, una pequeña cantidad un año, la siguiente al otro año, las jubilaciones son paulatinas, no es que de un día a otro esa cantidad, todavía de ese grupo menor que somos un grupo mucho menor le toca jubilarse cada año, consideramos que no hay motivos reales o sustentables o firmes para retrasar, no querer llevar a cabo la aplicación de algo que es justo, porque eso ya estaba en el reglamento hace seis años", denunció.