Pese a su discapacidad, Joaquín sigue trabajando en medio de pandemia

A lado de las famosas nieves del malecón, en el corazón del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, tomando un descanso de una larga jornada laboral se encuentra Joaquín, con una muleta y un palo que adaptó como su puesto ambulante, donde cuelga sus cacahuates, pistaches, dulces y demás frutos secos que vende en los alrededores de la zona.

Fue a la edad de 17 años que Joaquín perdió las dos extremidades de sus pies, cuando trabajaba en un trapiche para moler caña en su pueblo natal, desde entonces tuvo que lidiar para superar su discapacidad; ahora sobrellevarla con la pérdida temporal de su trabajo por la pandemia del covid-19.

Mientras toma el fresco comenta que la venta sigue aún baja, apenas lleva vendidas cuatro bolsas de las más de 50 con las que al diario sale de su casa.

Hace unas semanas que volvió a retomar su trabajo de vender dulces, debido a la suspensión de labores que hubo en los negocios no esenciales, por causa de eso también tuvo que dejar de trabajar durante casi siete meses.

"Ya no nos dejaron seguir vendiendo aquí y me dedique a componer electrodomésticos, pero también estuvo baja porque no hay dinero", aseguró.

El hombre de 46 años afirmó que durante el paro de labores se dedicó de lleno al arreglo de electrodomésticos, esto como una manera de sobrellevar la crisis y para mantener a sus dos hijos y su esposa.

Así como la escuela de ambos, dice que el primero ya va a la universidad y que el pago de la colegiatura "no espera", por lo que tuvo que idearse la manera de seguir llevando el sustento a casa.

Ahora con la reanudación de actividades, volvió a tomar su muleta y decidió salir de nuevo a recorrer las calles, gracias a dos prótesis que compró con esfuerzo es que puede caminar por todo el centro.

Toda una vida luchando para salir adelante

Joaquín lleva más de la mitad de su vida viviendo con aquella discapacidad que le costó la perdida de sus pies, afirma que fueron tiempos difíciles, en ese momento creyó que su vida terminaría y que ya no podría hacer nada.

Pero la resiliencia con la que enfrentó su situación lo llevó a no rendirse, desde que era muy joven sus padres le enseñaron a ganarse el dinero, por lo que decidió idearse la manera de seguir trabajando.

"Aquí seguimos, yo creo que es mejor trabajar", dice Joaquín al referirse que no por que sufre una discapacidad impedirá que deje de laboral.

Todos los días sale a las 11:00 de la mañana de su casa que se ubica en la colonia La Pochota, camina desde el Centro Histórico hasta llegar al Parque Zamora, ofreciendo su producto a turistas y locales, quienes se detienen a comprarle, hasta las 8:00 de la noche, hora en la que se regresa a su hogar.

Aunque dice que sus ventas cayeron hasta 50 por ciento, ya que hasta antes de la pandemia lograba vender más de 80 bolsas de sus productos, también afirma que es mejor eso a quedarse en su casa a esperar que le llegue algo de trabajo.

Personas con discapacidad son las que más tasa de desempleo tiene: OIT

En el país hay aproximadamente 7.7 millones de personas de entre cinco o más años que sufren de alguna discapacidad, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).

De esta cantidad las mujeres representan 54.2 por ciento de la población que sufre de alguna condición especial, mientras que 49.9, son adultos mayores.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población con discapacidad experimenta mayores tasas de desempleo e inactividad económica en comparación con las personas sin discapacidad.

La tasa de personas con discapacidad que no cuentan con un trabajo es del 38.5 por ciento, siendo los hombres quienes más sufren de esta condición con 31 puntos porcentuales y las mujeres con 21 puntos.

De las personas con discapacidad que tienen 15 años o más edad, 38.5 por ciento forman parte de la población económicamente activa.

Siendo los hombres quienes tiene mayor tasa de ocupación laboral con 52.1 por ciento, en tanto las mujeres solo son 27.3 por ciento.

Joaquín forma parte de esa cifra que, pese a todo pronóstico y condición, sigue laborando todos los días para llevar el sustento a su familia.