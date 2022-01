Pese a semáforo naranja, veracruzanos no deben bajar la guardia

Xalapa, Ver.- Veracruz acumula un total de mil 625 defunciones, y aunque el Estado pasó a naranja en el semáforo nacional, el titular de la SSA en Veracruz, Roberto Ramos Alor, hizo un llamado a los ciudadanos a no bajar la guardia para evitar el riesgo de contagio del virus Sars CoV-2.

En la conferencia nocturna, en la que se notificó que se acumulan 10 mil 522 casos positivos y que hay 2 mil 561 sospechosos, explicó que al abrir los Centros de Atención Médica Expandida (CAME) Veracruz incrementó el número de camas de atención, lo que se toma en cuenta en el tema de la semaforización.

Explicó que los dos espacios se abrieron para trasladar a los pacientes que ya están en proceso de recuperación.

Destacó que eso no implica que se reduce el riesgo de contagio, por lo que pidió a los ciudadanos de los municipios con mayores casos a mantener el aislamiento social como la principal medida para no contagiarse. Además, pidió atender la sana distancia, el uso de cubrebocas y mantener cerrados los comercios no esenciales.

La Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 19 mil 279 casos, de éstos, 6 mil 196 resultaron negativos.

En el caso de los positivos, 10 mil 522, se distribuyen en 171 municipios; y en un periodo de 24 horas se reportaron 352 nuevos casos. Del total de los contagiados, mil 195 son activos.

Además, se detalló, se han recuperado un total de 6 mil 571 pacientes que fueron atendidos en el la SS, IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR; de ellos, 2 mil 326 están bajo vigilancia.

En el reporte nocturno, se informó que se intensificaron las acciones de supervisión en las jurisdicciones de Coatzacoalcos, Veracruz y Poza Rica, se visitaron un total de 313 establecimientos que estaban operando, sin ser esenciales, sin embargo, 285 cerraron voluntariamente.

ygr