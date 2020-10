Pese a resistencias, nadie usará apoyos federales en 2021: Delegado

Xalapa, Ver.- Desde la oficina de la Secretaría del Bienestar, el representante del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, lanza una advertencia a políticos de distintas camisetas, incluidos morenistas: "Los programas sociales no serán usados de manera facciosa en las elecciones de 2021".

"Damos la garantía plena de que no vamos a participar, bajo ninguna circunstancia, en los temas que antes los gobiernos se volvían en fachadas electorales del partido en el poder. Estamos respetuosos de la ley electoral", sostiene el delegado estatal de programas sociales para el desarrollo en Veracruz.

La postura Huerta Ladrón de Guevara la emite a unos días de que la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, asegurara que diputados locales han solicitado apoyos en especie para entregarlos en sus distritos que han sido afectados por desastres naturales.

Después de enfatizar que, hasta septiembre de 2020, el gobierno federal ha repartido 36 mil millones de pesos (apoyos sociales) entre 1 millón 600 mil veracruzanos, al delegado se le cuestiona cómo estas entregas no interferirán en los próximos comicios electorales.

"Esa es la tarea fundamental que nos comentó el presidente. Hay, por ejemplo, programas de adultos mayores donde la mitad de beneficiarios ya los reciben de manera directa en sus cuentas bancarios; la otra mitad son pagos asistidos por servidores de la nación, hablamos de mecanismos sin intermediarios", responde.

Huerta explica que para el último trimestre de 2020 se proyecta que el número de beneficiados, con programas federales, alcance los 2 millones, además la culminación de, por lo menos, 60 sucursales del banco Bienestar, de las 190 que comprometió el presidente López Obrador para 2021, en su reciente visita a la entidad.

"Falta pagar último bimestre a adultos mayores, a personas con discapacidad, (que se pagará en noviembre), falta pagar becas. Hay todavía programas en desarrollo como el emergente de vivienda, tandas, créditos a la palabra (afectados por la pandemia)", abunda.

En ese orden, se le pregunta: Hablamos de una proyección de 2 millones de veracruzanos beneficiados (un botín si se usara en elecciones). ¿Cuál es el mensaje del gobierno federal para candidatos, sobre todo los de su partido, interesados en repartir estos apoyos y tomarse la foto?

"El presidente me instruyó que las cosas entraron en un proceso de transformación donde a los programas sociales hay que darles práctica, y no irse con la parafernalia del poder. Hay evidencia pública de que no hemos permitido que nadie intervenga en estos procesos de trabajo. Hay institucionalismo con el gobierno estatal y alcaldes, pero solo eso".

"Yo agradezco a todos los que han soportado estas nuevas formas de la administración que propone la federación, para que nadie se quiera aparecer en la foto. No está de más que la gente sepa que los programas no tienen ninguna restricción. Y que el delito de corrupción ahora se paga con cárcel sin derecho a fianza", acota.

-Diputados locales han solicitado ser ellos quienes entreguen despensas ahora por el tema de la contingencia, y han tratado de justificar este tipo de gestiones al decir que ellos son representantes en las regiones donde fueron votados. ¿Comparte este criterio?

"Mira, fui dos veces diputado federal, y yo creo que los diputados en sus funciones está una atribución muy importante que es la aprobación del presupuesto anual, de ingresos (este lo comparten con el Senado) y egresos. Y la función de un diputado es solo que se apliquen esos presupuestos, pues incluso tienen facultades de auditorías. Hubo una perversión del régimen anterior, que viene del Estado de México, de querer volverlos gestores y de ahí se inventaron cosas, hasta que llegamos a los moches y que ellos etiquetaban o bajaban recursos. Ahora eso les corresponde a los ciudadanos directamente", refiere.

- ¿Considera que aún hay resistencia de algunos políticos de esta nueva manera de entregar los apoyos federales? "Hay de todo en la Viña del Señor: de chile, de dulce y de manteca. Y bueno, sí se vislumbran resistencias, segmentos del conservadurismo que pudieran estar intentando cosas, pero nosotros estamos muy tranquilos"

- ¿Hay segmentos de ese conservadurismo, que usted menciona, en las filas de Morena aquí en Veracruz? "Yo he dicho que no me voy a meter en asuntos políticos. Nosotros andamos atentos, al ritmo del presidente, y sabemos que las transformaciones no son sencillas".

- ¿En las elecciones de 2021 volveremos a ver fotografías de candidatos entregando despensas con logotipos del gobierno en turno? "En el caso de nosotros no veo cómo vaya a ocurrir todo eso".

- ¿Lo veremos próximamente figurando en alguna boleta electoral?, ¿pedirá permiso al cargo como algunos de sus colaboradores? "No. En el tema electoral no estamos pensando. Mientras el presidente me siga teniendo la confianza estaremos aquí".

- El gobernador, Cuitláhuac García, dijo a sus colaboradores que quien quisiera participar en elecciones de 2021 debería de separarse de su cargo. Colaboradores suyos que han renunciado a sus cargos y, parece, se perfilan por candidaturas. ¿Qué ha dicho a su equipo? Ya el presidente fue más enfático, todavía les di chance hasta octubre, pero por aquí ya casi acaba. Los que nos quedamos no nos vamos a meter de ninguna manera en ningún proceso electoral.

- ¿Quién se vaya de sus colaboradores podrá regresar a la Secretaría del Bienestar? "No lo tengo pensado aun, pero no depende nada más de mí. Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo; Javier May, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, son ellos los que determinarán", concluye el delegado Huerta.

