Pese a promesa, analiza Gobierno explotación minera

El proyecto de presupuesto para 2020 contempla detonar la industria minera en Veracruz, lo que obligaría a plantear una carta geológica para identificar las áreas de los recursos minerales a explotar. Lo planteado en el documento oficial contradice el compromiso del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez de liberar al Estado de la minería tóxica, opinó el ambientalista Guillermo Rodríguez Curiel.

El documento, que es público en la página oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación, plantea identificar áreas potenciales para la extracción de recursos minerales y promoverlas entre inversionistas en el sector minero para su desarrollo.

La propuesta resulta una medida contraria a las promesas de campaña de García Jiménez y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que ofrecieron que Veracruz estaría libre de minería tóxica, incluso, se planteó revisar las concesiones vigentes en la entidad, recordó el ambientalista.

EL PROYECTO DE CUITLÁHUAC

En el tomo II de la exposición de motivos del presupuesto estatal, el gobierno de Morena diseña contribuir al crecimiento del PIB industrial estatal detonando inversiones, desarrollo de aras industriales y vinculación a cadenas productivas para el impulso del sector industrial, que incluye el sector minero.

Se formulan proyectos cuyo objetivo es la elaboración de estudios y análisis en materia de ubicación, uso de suelo, impacto ambiental, tenencia de la tierra, infraestructura, vialidades y servicios existentes que sean necesarios para determinar la factibilidad técnica, económica y financiera de los planes, logrando condiciones preliminares para el desarrollo de proyectos de infraestructura industrial, minera y portuaria en el Estado, a través de la firma de contratos o convenios con empresas, entidades federales, estatales y municipales competentes en la materia.

El proyecto Estratégico para el Desarrollo del Sector Industrial contempla la operación de la Plataforma Digital de Promoción Industrial, que brinda al inversionista las potencialidades en las zonas en materia de parques industriales, puertos y minas actualmente existentes en Veracruz.

Además, se ofrecería información y mapas relacionados con bolsa de suelo con vocación industrial, tanto estatal como en la zona de influencia de los 33 municipios del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil, minería, entre otras.

En lo que respecta al proyecto estratégico para el Desarrollo del Sector Minero, establece que se va a elaborar un estudio consistente en el desarrollo de una carta geológica en la zona norte del Estado.

"El objetivo es identificar los recursos minerales potenciales existentes en el subsuelo de la zona norte del Estado. Una vez identificado, se promoverá entre empresarios e inversionistas en el sector minero para el desarrollo y consolidación de proyectos".

SOCIEDAD Y GOBIERNO RECHAZAN LA MINERÍA TÓXICA

El ambientalista Guillermo Rodríguez Curiel, opinó que lo planteado en el proyecto de presupuesto del segundo año de la administración de Cuitláhuac, da paso actos de corrupción al plantear generar una carta minera que ya existe, y que obligaría a un gasto millonario.

"Ya existe el mapa geológico de México y de Veracruz, éste es obligación de elaborarlo de la Secretaría de Economía, concretamente la Subsecretaría de Minería, cuyo responsable es el maestro Francisco Quiroga. Entonces ese documento que plantea el gobierno en sus páginas ya existe, ya existe la carta geológica", planteó en entrevista.

En ese sentido, comentó que el ofrecer crear un nuevo documento implica un gasto innecesario, lo que se prestaría a actos de corrupción, "yo leo que está planeado para desviar recursos para crear un documento que ya se tiene, se tendría que licitar para que se haga ese trabajo, y tienen que estar organismos de reconocimiento que tienen que cobrar una millonada por hacer ese documento".

Además, el Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, no conoce el Estado, pues ellos se enfocan en detonar el norte, cuando ya hay municipios de la zona centro y sur del estado en los que hay trabajos de exploración y explotación.

"Yo veo una total improvisación del titular de Sefiplan y me dice que no conoce el Estado, porque ya existe la minería en la zona norte, además se extrae piedra, arena, y ahí nunca dicen que tipo de minería pretende detonar, pero la que sea, en Veracruz ya dijimos que no a la minería", reiteró.

La justificación para rechazar la explotación es que la entidad ya solo cuenta con un 4 por ciento de su corteza vegetal, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligados a proteger las áreas verdes.

Rodríguez Curiel planteó que la sociedad veracruzana, el gobierno federal, incluido senadores y diputados, el Gobernador, diputados locales, y autoridades municipales, así como las comunidades, ejidos y cooperativas, expertos y la iglesia se han manifestado en contra de explotar los recursos minerales de las diferentes regiones de Veracruz.

Adelantó que, en el marco de la comparecencia de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, exigirán que no se permitan los proyectos mineros de las Minas y Caballo Blanco, y el próximo 10 de diciembre viajarán a la ciudad de México, con autoridades federales, para revocar las concesiones, por lo que están exigiendo un decreto presidencial.

LOS DATOS OFICIALES

Datos contenidos en el Panorama Minero del Estado de Veracruz, de la Secretaría de Economía, detallan que el valor de la producción minera estatal durante el período enero-diciembre de 2017 ascendió a 17 mil 792 millones 266 mil 172 pesos participando con el 6.60 % del valor total nacional.

En la entidad había 104 concesiones tituladas en el 2014, notándose una disminución en el 2015, y continuando así hasta el 2017 con solo 82 concesiones tituladas, mismas que se incrementan en 2018 a 108 permisos.

El 19 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a revisar las concesiones mineras existentes, tanto nacionales como extranjeras, dejando en claro que no se cancelará, ni revocará ninguna.

Además, se revisará la situación en México sobre la explotación del oro y la plata, en este aspecto se tienen varias propuestas, planteó que ya no se otorgarán más concesiones a dicho sector y pidió a las empresas canadienses trabajar de manera «limpia» como si estuvieran en su país.

Actualmente las empresas Mexican Gold Corp, Candelaria Mining Corp y la Unisón de Ejidos Rafael Hernández Ochoa, S de RL de CV, tienen autorización para explorar predios en los municipios de Las Minas, Alto Lucero y Huayacocotla.

ygr