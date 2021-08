Pese a medidas, IMSS no aplicará filtros ni dará cubrebocas

Xalapa, Ver.- Tras cinco horas de protesta, trabajadores de la clínica 66del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no lograron el obtener material de limpieza y antiséptico que permita protegerse ante la pandemia del coronavirus.

Desde temprana hora personal médico, enfermería, administrativo, asistentes y de limpieza de la Unidad Médica Familiar (UMF) número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron un paro laboral.

Los trabajadores de la salud pedían cubrebocas, jabón, alcohol y gel antibacterial para reducir el riesgo de contraer el coronavirus, en la atención a los pacientes.

También pedían información sobre el riesgo de que algún paciente del hospital sea portador del covid 19.

Además de que solicitaron que personal en riesgo, se les permitiera abandonar el hospital.

“Yo estoy embarazada, corro riesgo, están poniendo que si faltamos puede haber una represión, si tenemos temor, tenemos hijos, familia, y a nosotros nadie nos protege, exigimos las condiciones mínimas que nos merecemos”, planteó una de las manifestantes.

“A mi me acaba de escupir un paciente, tiene tos, y eso me pone en riesgo, yo traje el cubrebocas desde mi casa, porque aquí no nos dan nada, no es posible que un paciente me escupa y yo no tenga gel antibacterial, no tenemos insumos para trabajar”, denunció una enfermera que reprochó la falta de insumos para enfrentar la contingencia.

Los propios trabajadores pidieron el apoyo de los medios de comunicación, y en un inicio se permitió la entrada, pero posteriormente se negó el acceso.

Al terminar la reunión en la que plantearon sus demandas, las enfermeras y personas médico informó que no lograron atención a sus demandas.

La única concesión fue que no tendrían represalias por la manifestación, pero a partir de mañana se tendrán que presentar en horario normal para atender a los derechohabientes.

