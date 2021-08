Pese a críticas, alcalde defiende decreto que prohíbe morir por covid

Xalapa, Ver. - El alcalde Rolando Sinforoso Rosas, puso en el panorama nacional al municipio de Soconusco, ubicado en la región Olmeca de Veracruz, al prohibir -por decreto municipal- la muerte de la población a consecuencia del covid-19.

El militante de Movimiento Ciudadano defendió la medida administrativa, pese a las críticas en redes sociales y medios nacionales, y resaltó que ha logrado su objetivo, evitar el contagio y muerte por covid-19.

En su más reciente declaración pidió a la población que, si se quiere morir por el virus que generó alerta en todo el mundo, lo hagan fuera del territorio que gobierna.

Su decreto no ha sido la única medida polémica, recientemente organizó la Feria Virtual de la Sal, principal celebración de la demarcación, en la que se eligió al rey y reina en base a emoticonos, incluso, el Me Importa, de reciente incorporación en Facebook.

El pasado lunes, fue nota nacional la aparición de una lona, que se colocó en la plaza principal de Soconusco, se determinó que: “Por decreto municipal, queda estrictamente prohibido morirse por coronavirus, en este municipio”.

Fue el propio alcalde Rolando Sinforoso Rosas, quien mandó a colocar la “advertencia” para los pobladores, en medio de la contingencia sanitaria que afecta a por lo menos 80 de los 212 municipios de Veracruz.

Soconusco está ubicado a 4 horas y Media de Xalapa, colinda con Soteapan y Chinameca, Jáltipan, Oluta, Texistepec, y Acayucan. De esos cuatro municipios concentran 10 casos confirmados, siete sospechosos y ya se dio una muerte en Jáltipan, según el reporte de la Secretaría de Salud del 05 de mayo.

En entrevista el alcalde aclaró que la colocación de la lona en el que se prohibía morirse tenía por objetivo influir en la mente de la población.

“No estamos jugando, es un mensaje directo: el que se quiera morir pues mejor que se decida a ir a morir a otro municipio, el que se quiera morir ya sabe el camino por donde irse. Yo me preocupo por los habitantes, por la gente responsable que quiere proteger a sus hijos, que quieran proteger a su familia, a sus amigos, el mensaje directo es cuídate, no salgas”

En otras regiones se han tomado alternativas más drásticas, sin embargo, en Soconusco solo se pide a la gente que se queden en casa para reducir el riesgo de contagio.

“Dice por ahí una frase, que entienda quien tenga que entender, aquí el mensaje es claro, yo estoy preocupado por la población, y de alguna manera voy a influir en su mente para que no se tengan que enfermar”, insistió

INSTALA CABINA SANITIZANTE

Soconusco cuenta con una población de 16 mil 500 habitantes en 16 comunidades, más la cabecera municipal en donde se instaló una cabina sanitizante. Se obligó al uso de las personas al momento de regresar de su trabajo. Se colocó el 11 de abril.

El alcalde justificó su instalación al asegurar que se conecta a un bote y una válvula dispersora con desinfectante en líquido formulado a base de semillas de mandarina de amplio espectro contra bacterias, virus, hongos y esporas con 99 por ciento de efectividad.

En un video que se difundió en la página del municipio, el alcalde destaca que su intención es “velar” por la salud de los habitantes de Soconusco, “no vamos a negociar con la salud de los veracruzanos”.

ORGANIZA FERIA VIRTUAL

La principal celebración del municipio es la tradicional feria que se vincula a una historia de la llegada de Moctezuma a las tierras de Soconusco. El emperador ordenó que construyeran un pozo para beber agua, ofreció a su ejército como ofrenda a los dioses para que le proporcionara el vital líquido, el derramamiento de sangre, llevo a que en vez de brotar agua del pozo saliera sal de color rosa pálido.

Cada año, en la comunidad de Benito Juárez las mujeres longevas del municipio hacen sus ritos muy autóctonos sahumando al pozo, haciendo el trueque entre sus visitantes, y armonizar el ambiente sin enojos ni violencia.

Este año, la celebración que incluye la elección de sus soberanos, llevó al uso de Facebook para validar la votación que da como ganador a Lourdes Yuyu del Barrio San Pedro; y Alfredo el Kiro de Benito Juárez, que reunieron 2 mil 200 y mil 700 likes, respectivamente.

La convocatoria para la votación fue nacional, se invitó a todos los “mexicanos y mexicanas”a apoyar a su candidato favorito. En la mecánica de la votación se aclara que será el “Rey Tzamo y la Reyna de la Sal 2020” los candidatos que obtenga el mayor número de Me Gusta, Me Encanta y/o Me Importa, emoticono que se sumó para mostrar solidaridad durante la pandemia por covid-19.

ALCALDES EXTREMAN MEDIDAS POR COVID

Soconusco se suma a la lista de municipios que han tomado medidas enérgicas que obligan a la población a mantenerse en casa y reducir el riesgo de contagios.

En Gutiérrez Zamora, Wilman Monje Morales, anunció varias medidas administrativas que van desde la suspensión de actos masivos públicos y privados, además de que ordenó la detención por un periodo de 12 horas a quien estuviera en la calle alcoholizado, sin ser nativo de la demarcación.

El 20 de marzo- la alcaldesa Citlali Medellín Careaga determinó limitar el ingreso de personas ajenas al municipio por lo que instaló retenes; se cerró la playa; y se determinó suspender la instalación del mercado sobreruedas.

Por su parte, el alcalde de Álamo, Jorge Vera Hernández, anunció que a partir del 10 de abril se restringía la entrada y salida de personas de su municipio, entre ellos paisanos, y prohibió las fiestas familiares, así como bautizos, bodas y XV años.

