Pescador cumple dos días desaparecido en el mar; familia exige búsqueda

Ángel Ramón Reyes cumple más de 48 horas desaparecido en el mar, después de que su embarcación se fuera a pique en el mar, frente a la zona de Bahía Norte del puerto de Veracruz.

Familiares exigieron que autoridades marítimas reinicien la búsqueda en el agua, ya que afirman que las labores para encontrarlo fueron suspendidas el mismo día que naufragó, debido a las condiciones del estado del tiempo.

Claudia Ramón Ochoa, hija del pescador, afirmó que lejos de recibir ayuda para reanudar la búsqueda, han sido amedrentados por personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruzano (ASIPONA) para que se alejen de la zona, además de negar los permisos para ingresar.

"Tenemos tres días esperando que hagan algo las autoridades y no nos hacen caso, nada más vienen los de Fuerza Civil, dan su recorrido y los otros les toman fotos como para hacer ver que nos están ayudando"

Te puede interesar Crónica: Ángel fue a pescar para comer, pero el mar de Veracruz se lo tragó

Claudia Ramón pidió ayuda a las autoridades estatales y federales para que se haga uso de los equipos de navegación especializados para búsqueda y rescate en el mar, para continuar con la búsqueda de Ángel.

"No hemos visto a ningún elemento de la Marina, de la Semar o de la Capitanía, estuvimos en la Capitanía del Puerto para pedir ayuda y nos dijeron que ya, que se había enviado un helicóptero por 40 minutos y no se había encontrado nada, pero los pescadores dicen que no han visto ningún helicóptero".

El naufragio



El viernes 18 de febrero tres pescadores quedaron a la deriva en la zona de Bahía Norte, frente al recinto portuario de Veracruz, cuando la embarcación La Katia se fue a pique y se hundió.

En el momento se activó un operativo de búsqueda cuando dos de los tripulantes lograron llegar nadando hasta la orilla, pero uno de ellos habría quedado en el mar.

La embarcación tipo lancha partió del muelle de pescadores que se ubica sobre el Camino Escénico a San Juan de Ulúa, dentro del recinto portuario.

El hombre que se mantiene perdido es identificado como Ángel Ramón Reyes, de 54 años, socio de la Coalición de Pescadores, Marineros y Transportistas de Veracruz.





Los otros pescadores que lograron salir son Mauro Reyes y su hijo Adrián Reyes, quienes narraron que la embarcación se fue a pique aparentemente cuando se enredaron con una red de pesca y el oleaje impidió que pudieran maniobrar.

Los tres pescadores ingresaron al mar al rededor de las 6:00 de la mañana para recoger las redes que una noche antes dejaron en la zona donde pescan regularmente, indicó Nicolás Rivera Domínguez, presidente de la Coalición de Pescadores, Marineros y Transportistas de Veracruz.

Momentos después de partir desde el muelle de los pescadores inició el intenso oleaje en el mar, provocado por el frente frío 30.

Fue al salir uno de los pescadores a tierra que logró pedir ayuda y se notificó a los cuerpos de emergencia que desplegaron un operativo de búsqueda, cuyas labores se complican debido a los efectos del frente frío.

vtr