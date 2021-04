Pescaderías de Xalapa ponen todas sus esperanzas en la Semana Santa

XALAPA, VER.- Aún con el inicio de la cuaresma, la ventas en las pescaderías de Xalapa sólo se vieron incrementadas en un 70 por ciento. Quienes diariamente están a cargo de estos negocios reconocieron que, al igual que en otros sectores, sus ingresos no mejoraron ante la falta de liquidez económica causada por la pandemia de covid-19.

"Por lo regular es fines de semana, de viernes a domingo o jueves a domingo. Nos ha estado afectando porque la gente no puede salir como se debe, al cien por ciento. Entonces sí vienen, pero la venta no es como en años anteriores", expuso Iván Encarnación del Toro, vendedor que pese al difícil panorama no deja de atender a sus clientes en medio de grandes hieleras con pescado traido de Tamaulipas.

Los comercios específicamente ubicados en las inmediaciones del mercado Adolfo Ruiz Cortines, mejor conocido como "La Rotonda", confirmaron que la emergencia sanitaria también impactó en los precios de productos como la mojarra y el camarón, el cual no baja de los 140 pesos por kilo.

Sin embargo, comerciantes como José Luis Ramírez aseguran confiar en que sus ventas mejorarán en lo que resta de la temporada vacacional de Semana Santa.

"De alguna forma uno se prepara, tanto como con mercancía para abastecer a la gente e igual con personal, porquede alguna forma todo incrementa. Esperamos que la gente no pierda la costumbre y que haya posibilidad de consumir el pescaso y el marisco, ya que hay precios accesibles"

Ante la implementación de operativos y cierres viales para evitar aglomeraciones en estos establecimientos, los vendedores pidieron que las autoridades municipales sean flexibles y les permitan organizarse a modo de que sus ventas no se sigan viendo afectadas, pues consideran que las medidas implementadas desde hace un año han ahuyentado a sus clientes.

"La afluencia no es igual, la gente tiene que hacer largas filas, se desespera y se van a otros lados; sí afecta".

El Ayuntamiento de Xalapa, en coordinación con autoridades de Salud, acordó la implementación de un operativo en la zona de pescaderías de La Rotonda los días 1 y 2 de abril, mismo que incluyó el cierre parcial de las calles Revolución, Simón Bolivar y Manuel C. Tello.

De acuerdo a la Subdirección de Comercio de Xalapa, la principal intención de dicho operativo es evitar aglomeraciones de personas, garantizar el acceso ordenado de compradores e incentivar el comercio local golpeado por la actual crisis económica.

"Nosotros no podemos bajar la guardia, estas son algunas acciones que son tendientes a mitigar los riesgos de contagio (...) porque si no tuviéramos los filtros, los cercos, estaría tres veces más lleno aquí. Eso genera mayor interacción con las personas. Si no estuvieran estos cercos pasarían sin el cubrebocas", explicó Oshman Seth Escudero Ramírez, titular de la dependencia municipal.

ac