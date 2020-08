Perdió todo en incendio y a sus 61 años nadie le da trabajo

Jenchi Tapia Reyes perdió sus pocas pertenencias en un incendio que consumió parte de la casa que habita en la colonia Ampliación Las Bajadas, en la ciudad de Veracruz.

La pérdida de sus cosas viene a dificultar su situación, ya que desde el inicio de la pandemia por covid-19 se quedó sin empleo y desde entonces afirma que nadie lo contrata por su edad.

"Yo era ayudante de albañil, pero ya no me dan trabajo por la edad, ahorita quieren a trabajadores de 30 años, jóvenes porque dicen que uno ya no da la capacidad porque es trabajo pesado, yo he sido trabajador de eso toda la vida, pero cuando estaba más nuevo, ya no es igual por la edad"

El incendio en el que Jenchi Tapia perdió sus cosas ocurrió la tarde del domingo, al parecer por un corto circuito en una casa que se encuentra en obra negra, propiedad de su sobrino, y que habita para cuidar la propiedad ya que no tiene vivienda propia.

Al momento de los hechos no se encontraba en el lugar, vecinos intervinieron para evitar que el fuego se dispersara, luego bomberos municipales atendieron el llamado de emergencia.

Jenchi no se encontraba en el lugar en el momento del incendio, por lo que todo lo que había dentro lo perdió. "Perdí refrigerador, un televisor, mi pequeña estufa que era un fogón y una cama", relató.

El hombre de 61 años ahora duerme en el suelo de la casa en obra negra que se ubica en la esquina de la calle Mulato y Capulín, de la colonia Ampliación Las Bajadas, en donde recibe ayuda de familiares y vecinos.

En medio de la pandemia, pide ayuda a la población para recuperar sus cosas y su empleo.

(2/2) "Necesito muchas cosas, pero con algo que puedan es suficiente", pide ayuda Jenchi a veracruzanos #VerFollow @AyuntamientoVer pic.twitter.com/jeygylfFRb — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) August 20, 2020

Veracruz el municipio con más adultos mayores

La ciudad de Veracruz es la tercera zona urbana con más adultos mayores en todo el estado; población ubicada en el grupo de riesgo por covid-19, de acuerdo con lo que han informado autoridades de salud.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2010 la población adulta de más de 60 años en Veracruz ascendía 798 mil 557 habitantes. De esta cantidad, 373 mil 655 eran hombre y 424 mil 902 mujeres.

En estas cifras destacan casos como el de Jenchi Tapia Reyes, quien no tiene familiares que se hagan cargo de él, trabajo o ingreso fijo que le ayude a subsistir en medio de la pandemia.

