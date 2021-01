Pega pandemia a delegación norte del IMSS con 23 bajas de trabajadores

XALAPA, VER.- Al menos 23 trabajadores de la delegación norte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fallecieron a causa del covid-19, indicó el secretario general de la Sección IX Veracruz Norte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), José Martín Sosa Nepomuceno.

En entrevista, dijo que se trata de trabajadores que se contagiaron en el cumplimiento de sus funciones y fallecieron a causa de esta enfermedad, por lo cual lamentó la pérdida de vidas.

En cuanto a la vacunación admitió que un 10 por ciento del personal que atiende a pacientes covid en hospitales del IMSS en Veracruz no han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer, ya que las dosis no fueron suficientes, y aceptó que no hay fecha para la llegada de un nuevo lote a la entidad.

"Estamos esperando que llegue la segunda remesa porque no fueron suficientes y estamos gestionando mayor cobertura para médicos y enfermeras en áreas que hacen mucha falta".

Explicó que una de las mayores preocupaciones es que existen hospitales en la zona norte Veracruz que ya están saturados con pacientes con covid-19 y el riesgo para el personal es mayor, especialmente en nosocomios de Poza Rica, Papantla, Chicontepec y Tuxpan.

"Inclusive el instituto como patrón tiene la obligación de dar los insumos, el material de protección, que se ha estado dando, pero no alcanza porque es una enfermera, o doctor, sale y se contamina y el uso del equipo de protección para quien está en área Covid no es suficiente y nosotros también hemos estado apoyando, comprando y recibiendo algunas donaciones".

Agregó que además los trabajadores que ya recibieron la primera dosis de la vacuna deben recibir la siguiente en un periodo de 28 días para que esta sea efectiva, ya que de lo contrario no servirá.

Finalmente dijo que no han registrado reacciones adversas severas a la vacuna, aunque sí se han registrado dolor en la zona de aplicación así como temperatura.

ac