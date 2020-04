Pega covid-19 a Farmacias Simi; piden a arrendadores bajar rentas

Xalapa, Ver. - "Solicitamos un 30 por ciento de descuento o de lo contrario en junio estaríamos entregando el inmueble": es el ultimátum de Farmacias Similares a arrendadores veracruzanos. La empresa -mediante un correo- se declara en cifras rojas a causa de la contingencia del coronavirus covid-19 y anuncia el cierre de las primeras 80 sucursales en el país.

La Silla Rota fue contactada por un empresario veracruzano que alquila un inmueble a Farmacias Similares. El entrevistado asegura que fue condicionado a reducir el 30 por ciento de sus ganancias durante los meses de mayo, junio y julio, a cambio de mantener el acuerdo.

Pero el caso de José, quien será llamado así a lo largo del texto, es menos complicado en comparación con otros socios en la entidad, a quienes les pidieron por escrito la reducción de hasta el 50 por ciento de sus rentas o incluso les notificaron el proceso de cierre de la sucursal.

Lo anterior, consta en correos de los cuales este medio posee copias, en los que la empresa justifica esta petición con pérdidas de hasta el 40 por ciento en sus ventas. La misiva es firmada por un despacho jurídico, con sede en la Ciudad de México.

La Silla Rota buscó una postura de Farmacias Similares, a través del encargado de Comunicación Social, Moisés Sánchez, pero no hubo respuesta hasta la publicación de esta nota.

Actualmente, existen más de 6 mil sucursales y franquicias establecidas en todo México y Chile, de las cuales 80 han sido cerradas en los últimos días. El número podría incrementarse de llegar a un acuerdo entre arrendadores y los directivos de Similares.

"La línea es clara, tenemos su apoyo o cerramos"

A través de un número con lada (01-55) este medio contactó al despacho jurídico que a su vez se comunicó con José. La llamada fue atendida por G.H., quien explicó las razones y condiciones para miles de socios.

"Sí mire, yo les hice llegar ese correo. La semana antepasada nos pidieron enviar este correo generalizado a todas nuestras sucursales, como se dice coloquialmente para solicitar apoyo con lo que fuera su voluntad. Pero ahorita como tal el viernes 17 de abril nos pidieron del corporativo dar un panorama real de las pérdidas que estamos teniendo en ventas al corte del 15 de abril", explicó el representante de Similares.

El representante legal expuso que debido al panorama financiero de Similares, hay sucursales a las que les dejarán de pagar la renta en los próximos días, a otras les piden un porcentaje de descuento, dependiendo de la cantidad de pérdida de cada unidad de negocio.

"¿Es casi un condicionamiento?", se le cuestionó a G.H., "Es que es real esa parte. Mire, ahorita tenemos 80 sucursales en proceso de cierre en todo el país. Estamos llamando a todas las sucursales, sin excepción. Hay sucursales que al día de hoy ya reportan un 90 por ciento de pérdidas, esas ya están en proceso de cierre, otras en 60 por ciento están empezando a entrar en un proceso donde ya sale más caro tenerlas abiertas que cerrarlas".

"La línea clara y tajante que nos dio nuestro director, el licenciado A.S.R., con decisiones y apoyos de Presidencia, de que ahora ya no es opcional (...) Si usted me dice que el 10 o el 15 por ciento yo no lo puedo aceptar, de lo contrario no se le descontaría nada, pero en junio ya estaríamos entregando el inmueble", sostuvo el abogado.

Y agregó que la empresa aplicará más recortes en áreas de publicidad y proveedores. "A nosotros nos están subiendo costos. Le pido que considere, saque números, para ustedes sería mucho más afectación el hecho de no percibir un solo mes renta, ¿no?", insistieron a don José.

ygr