Partidos postulan más candidatas en municipios con más pobreza

XALAPA, VER.- Los municipios de Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Texcatepec, Soledad Atzompa y Atlahuilco forma parte de la lista de los 65 más pobres a nivel nacional. De los 43 candidatos que buscan la presidencia municipal el 60 por ciento son mujeres.

Con el argumento de la paridad se manda mayormente a mujeres a competir en zonas de alta marginación, donde los recursos públicos son escasos.

Los partidos con posibilidad de presentar registro son Morena, PT, Verde Ecologista, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro Solidario (PES), Cardenista (PC), Unidad Ciudadana (UC), Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza Por México (FPM), Todos por Veracruz (TXV) y Podemos.

Algunos partidos locales y nacionales no presentaron candidatos especialmente en los municipios de mayor marginación en la entidad. El Cardenista no registró a ningún candidato o candidata en esa región.

La Silla Rota te presenta el top de los cinco municipios más pobres y sus abanderados:

1.- Mixtla de Altamirano, ubicado en la sierra de Zongolica, ocupa el lugar número 10 de los de mayor grado de marginación a nivel nacional. Según el censo del 2020 cuenta con una población de 12 mil 125 habitantes; este año el Congreso asignó un presupuesto de 69 millones 436 mil 410 pesos.

Según datos del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 41 de cada 100 niños son analfabetas; el 12 por ciento de los niños de seis a 14 años no van a la escuela; 77 de cada 100 personas mayores de 15 años, no terminaron la primaria.

El 77 por ciento de las viviendas no tiene drenaje; el 33 por ciento tiene piso de tierra y el 43 por ciento no tiene agua potable.

Los partidos postularon un total de nueve candidatas y un candidato. Morena registró a Norma Estela Hernandez Sánchez, hermana del presidente del concejo municipal de Morena, Crispín Hernández Sánchez.

Otra de las abanderadas es Flor De María Tetlactle Flores (PAN) exfuncionaria del DIF municipal en el periodo de María Angelica Méndez Margarito, detenida en 2020 por el presunto asesinato de la exalcaldesa Maricela Vallejo Orea.

Además, están: Cristina Tehuintle De La Cruz (PRI); el único varón de la contienda Hipólito Rodríguez Tlehuactle (PRD); Ana Cristina Flores Zopiyactle (MC); Dulce Olivia Hernandez Cano (Podemos); Celia García Rodríguez (UC); Andrea Temoxtle Panzo (PES) y Celia Tepole Zopiyactle (RSP).

Fuerza por México postuló a Margarita Montalvo expresidenta municipal suplente que tendría que haber rendido protesta luego del feminicidio de Marisela Vallejo, sin embargo, el Congreso ordenó la desaparición de poderes y nombró un concejo municipal

2.- Tehuipango, también ubicado en la sierra de Zongolica, es el número 11 más pobre del país. Actualmente es administrado por el PRI y su presupuesto anual es de 130 millones 598 mil 573 pesos.

El censo poblacional contabiliza una población de 29 mil 686 habitantes, de ese total el 38 por ciento de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir; el otro 67 por ciento de la población no concluyó la primaria.

El 50 por ciento de las casas tiene piso de tierra; 33 de cada 100 no tiene agua entubada; y el 94 de cada 100 de las viviendas no tienen drenaje; la mayor parte de la población no tiene lavadora, ni refrigerador.

Los partidos políticos Morena y PRD postularon a América y a Rosalinda Panzo Tecpile, respectivamente, hermanas del exalcalde Domingo Panzo, asesinado en diciembre del 2020.

El PT registró a Zeferino Medrano Zoquitecatl; Verde, Maximino Temoxtle Herrera; PAN, Francisco Quiahua Calihua; PRI, Avelina Calihua Temoxtle; MC, Víctor Contreras Atlahua; Podemos: Mario Calihua Panzo; UC, Irene Macuixtle Macuixtle y el PES, Pánfilo Calihua Temoxtle

3.- Texcatepec, ubicado en la zona norte del Estado, es el 45 más pobre a nivel nacional. El alcalde actual es del Verde Ecologista, administra un presupuesto de 64 millones 930 mil 187 pesos. la población es de 10 mil 824 ciudadanos, el 30 por ciento es analfabeta y el otro 70 por ciento no terminó la educación básica.

Al menos 24 de cada 100 viviendas tiene piso de tierra; el 94 por ciento carece de red de drenaje y alcantarillado y 94 de cada 100 casas no tienen lavadora y cada 68, no tienen refrigerador.

De los nueve candidatos del municipio, seis son mujeres y tres hombres. Morena postuló Amalia Sánchez Alonso; Verde, Cresenciana Teodoro Flores; PAN, Fidel Alonso Mauricio; PRI, Santiago Chávez Chávez; y PRD, Felicitas Tiburcio Secundino.

Además, MC registró a Azucena Ángeles Teodoro; TXV, Rosa Valentín Mateo; UC, Juan Carlos Guzmán Gabino y RSP, María Guadalupe Portillo Rosendo.

4.- Soledad Atzompa, ubicado en la sierra de Zongolica, es administrado por un alcalde del PRD, con un presupuesto de 106 millones 299 mil 995 pesos. en el Rankin nacional se ubica en el lugar 52 con muy alto grado de marginación.

Cifras oficiales detallan que en el municipio viven 24 mil 578 habitantes; el 26 por ciento no sabe leer ni escribir además el 73 por ciento no terminó la primaria.

El 37 por ciento de la vivienda tiene piso de tierra; el 88 por ciento no tiene drenaje; y 80 de cada 100 casas no tiene ni lavadora, ni aparato para enfriar la comida.

En el municipio solo se registraron seis candidatos. Morena encabeza su planilla con Levis Pérez Romero; PAN, Enedina De Jesús Crisóstomo; PRI, Demetrio Cruz De Jesús; PRD, Rocío Morales Romero; MC, Sury Saraí Ramos Cruz; y FXM, Adela Cruz Antonio.

5.- Atlahuilco es el municipio 65 más pobre a nivel nacional. También localizado en la sierra de Zongolica es administrado por Morena. Su presupuesto de este 2021 es de 49 millones 266 mil 199 pesos.

El Coneval detectó una población de 11 mil 577 habitantes. 26 de cada 100 no sabe leer ni escribir; el 64 por ciento, mayor de 15 años, no terminó la primaria. Además, 29 de cada 100 viviendas tiene piso de tierra y más del 80 por ciento no tienen drenaje, lavadora y refrigerador.

Los candidatos son: Morena, Candelaria Tzontehua Tlaxcala; PAN, Mauricio Coxcahua Hernandez; PRI, Jaime Rosales Vásquez; PRD, Felipe Cocotle Coxcahua; MC, Amadea De La Cruz Trujillo; Podemos, Reyna Coxcahua Xocua; UC: Aracely Esmeralda Tentzohua Juárez; PES, Claudia Molohua Xocua; y FXM, Rolando Ixmatlahua Tlaxcala