Paralizan obras en el puerto de Veracruz; denuncian brote de covid-19

Empleados que trabajan en las obras de ampliación del puerto de Veracruz denunciaron un brote de covid-19 que afectó al menos a siete obreros que prestan servicios para la empresa CDI.

Los inconformes detuvieron sus labores y se manifestaron en el kilómetro 13.5 del libramiento de acceso al recinto portuario, para inconformarse por la falta de medidas para evitar contagios de coronavirus.

“GDI no tiene medidas de precaución y ya son siete casos de covid, tenemos un compañero que el día de hoy se sentía muy grave y le dijeron que no podía irse, que era una simple fiebre”, declaró uno de los obreros.

De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, la empresa GDI cuenta con una plantilla laboral de 200 obreros que realizan la construcción del muelle de combustibles.

Sin embargo, los 200 empleados de GDI conviven con 2 mil obreros que trabajan en el recinto portuario en diversas obras y actividades; por ejemplo, comparten 100 baños que no cuentan con la higiene adecuada, ya que no son sanitizados, además de que no cuentan con agua y jabón para lavarse las manos.

Otra de las omisiones es que diariamente se aplica una prueba de alcoholímetro para ingresar a trabajar y todos los obreros de GDI tienen que usar el mismo aparato que los expone a un contagio.

Del mismo modo, señaló que la empresa ha dado de baja a personal que presenta síntomas, sin darles una liquidación conforme a la ley.