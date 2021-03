Para ser escuchado por AMLO, pescador se encadena en puente de Coatza

COATZACOALCOS, VER.- Con el fin de ser escuchado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra de gira por el sur de Veracruz, un pescador se encadenó al puente Coatzacoalcos I, la mañana de este viernes 19 de marzo.

Ángel Martínez López, de 61 años, aseguró que el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) afectará la actividad pesquera, por lo que espera una solución de parte del presidente, mediante un oficio que entrego en fechas pasadas.

"Queremos saber que va a pasar con nosotros (los pescadores) cuando arranque el proyecto del Corredor Transistmico, porque eso va a generar un desplazamiento para nosotros y nos va a afectar en nuestra actividad, y en fechas pasadas entregué un oficio al presidente y no he recibido alguna respuesta de su parte, por eso me encadené", afirmó mientras colgaba de una parte de la estructura metálica.

Elementos de Seguridad Pública pretendieron disuadir a este manifestante para que se bajara de una de las bases del puente pero no quiso, siguió con su protesta portando cartulinas con leyendas en rechazo al Corredor Interoceánico. Aún sigue encadenado.

El pescador afirmó que desde el 27 de abril del 2019 envió un oficio a la presidencia de la república, expresando su molestia porque teme que no le dejen pescar en los cuadrantes asignados del Golfo de México y en el Río Coatzacoalcos por supuestas áreas concesionadas a causa del Corredor Interoceánico.

Citó como ejemplo que, con la entrada de la Terminal Marítima ya los elementos de la Secretaría de Marina les prohíben pescar en la laguna en ese cuadrante que antes había pesca.

"Y nos van a volver a afectar, porque cuando entra el barco mata las larvas y ahuyenta las especies a otros litorales", manifestó.

También le formuló un pliego petitorio al mandatario federal, para detener el desplazamiento del área de pesca por las plataformas y actividades industriales pero la presidencia de la república no les ha respondido a los pescadores de la cuenca.

Ángel es representante de la agrupación pesquera "Mata de Caña", integrada por al menos cerca de treinta hombres de la red.

