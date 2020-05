Para prevenir contagios, refuerzan medidas de acceso en Agua Dulce

Agua Dulce, Ver. - En el municipio de Agua Dulce ubicado al sur de Veracruz, las personas que no justifican su ingreso son regresados en el filtro sanitario instalado en el acceso principal a la ciudad.

Dichas medidas que se aplican desde el primer minuto de este viernes 29 de mayo por las autoridades municipales con el fin de reducir los contagios de covid-19 entre la población.

El alcalde Sergio Guzmán Ricárdez, señaló que son acciones necesarias, pues aún con la curva de la pandemia las personas insisten en querer entrar a la ciudad por temas que no son importantes.

Por lo que dijo, solo pueden ingresar por cuestiones de salud o de trabajo, lo cual tiene que ser comprobado.

"Vamos a revisar las unidades, vamos a cuestionarles de dónde vienen y a dónde van, además qué actividad van a realizar. Sino justifican su estadía, les vamos a pedir que se regresen por su propia seguridad, no es algo personal ni por ser malos anfitriones pero las personas tienen que entender que tenemos que proteger a nuestra gente"

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud en el estado: Agua Dulce registra 17 casos positivos de covid-19 y tres defunciones.

Por lo que estas medidas se aplicarán hasta el próximo fin de semana o en caso de ser necesario cuando se levante la contingencia sanitaria.

"Así estaremos aquí revisando toda la semana y más con las personas que sean de otros municipios que comprueben que realmente trabajan aquí, como nos damos cuenta pues por su uniforme y se pide su credencial de elector", recalcó la directora de Salud Pública Municipal Maribel Arévalo González.

El uso de cubrebocas también es obligatorio para ingresar a la ciudad.

En menos de una hora cerca de diez personas tuvieron que regresarse, pues no pudieron sustentar su ingreso a la ciudad. En su mayoría, del estado vecino de Tabasco, por su cercanía con el municipio hidrómilo.

"Yo no sabía y pues venía a un compromiso familiar pero no me dejan pasar, soy de La Venta, Tabasco", expresó la conductora de una automóvil particular, quien no tuvo de otra más que regresar a su domicilio.

A la par continúan los trabajos de sanitización en hospitales, edificios públicos y mercados populares.

ygr