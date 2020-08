Para no reinstalar magistrados, Congreso impugnó amparos

Xalapa, Ver. - El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que agotarán todas las instancias para que se mantenga el retiro forzoso a los exmagistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, así como para no ratificar en el cargo a la exmagistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado.

"Nosotros tenemos Derecho a recurrir; ya recurrimos la decisión y la verdad no tenemos problema; en dado caso que digan que la sentencia sea restituir".

Indicó que ya recurrieron los amparos y las suspensiones provisionales que obtuvieron los magistrados para ser reinstalados en sus cargos o para que no de designase a su relevo en el Poder Judicial de Veracruz .

En el caso de Lezama Moo obtuvo una suspensión definitiva para no ser retirado del cargo y Pérez Maldonado obtuvo una suspensión para que el Congreso local no designara a su sucesor.

En otro tema dijo que el presidente municipal de Actopan, José Alfredo López Carreto, no podrá asumir el cargo hasta aclarar si incurrió en el delito de amenazas contra el reportero Celestino Ruiz, quien fue asesinado en agosto de 2019.

Negó que el Poder Legislativo esté violentando los Derechos del militante del PAN para asumir el cargo, recordando que él mismo presentó un oficio renunciando al puesto.

Gómez Cazarín aseveró que la Suprema Corte de Justicia no resolvió que López Carreto asuma la presidencia municipal, pues dicha determinación corresponde al Cabildo.

Además, el presidente de la JUCOPO rechazó estarse beneficiando con las obras públicas del municipio.

"Lo único que puedo decir es que lo que he recibido de Actopan son 3 rejas de mango, no me presto a ningún tipo de negociación ni corrupción", declaró el líder de Morena en el Congreso local.