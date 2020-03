Para no gastar, Gobierno evita analizar todos los casos sospechosos

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que en Veracruz no se hacen pruebas de covid-19 a todos los casos sospechosos de tener la enfermedad, sino solo aquellos que tienen síntomas.

El mandatario aceptó que en la entidad veracruzana “modificaron” la forma en que se catalogan los casos sospechosos.

Dijo que el estado tiene únicamente 3 mil 500 pruebas para detectar la enfermedad y que dado que Veracruz “está en fase 1 porque `solo hay casos importados´”, no se aplican apruebas a todos los casos sospechosos, a pesar de que en la entidad se han registrado 14 casos positivos.

“Reservamos no gastar tanto en los sospechosos si no hay síntomas y ser sospechosos solo porque viajaron (...) Si alguien viajó pero sin síntomas le decimos que se vaya a su casa, lo vamos a estar monitoreando pero no le prestamos toda la atención, sino al que tiene síntomas”

Y es que insistió en que algunos casos sospechosos no presentan síntomas o no tienen complicación y que por ello sol ose les pide el confinamiento.

“Les hemos pedido el confinamiento y los casos en donde vemos alta probabilidad de que sean sospechosos con síntomas se les toma la muestra. Tratamos de solventar más rápidos los casos que pueden dar positivo y se pueden agravar, tenerlos bien identificados porque cuando alguien da positivo y tiene síntomas tose, estornuda y por lo tanto propaga la enfermedad”

“Es un indicativo de transmisión, modificamos cómo catalogar al sospechoso para sugerirle confinamiento independientemente de si es positivo o no o si tiene síntomas”.

El mandatario insistió en que Veracruz se encuentra en la etapa 1 de la pandemia porque no hay casos de transmisión de tercera o segunda generación, sino que son casos importados, aunque dijo que se analiza uno de los 14 casos positivos.

ygr