Para diputada panista “hay otras prioridades” antes de legislar en favor de comunidad gay

Es "prácticamente imposible" legislar en torno a las uniones igualitarias debido a que los grupos LGBTTI no se ponen de acuerdo, justificó la coordinadora del grupo mixto “Acción Nacional” Veracruz, María Josefina Gamboa Torales.

Lo anterior al referirse a la iniciativa de reforma al Código Civil de Veracruz, que ha confrontado a los legisladores con la Iglesia por permitir las uniones entre personas del mismo sexo.

La exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer en Boca del Río, dijo que por ello está en contra de la reforma que permite las uniones igualitarias.

Recordó que en su primer periodo como diputada buscó impulsar una figura que promoviera los derechos civiles de todas las personas que se agrupan en la comunidad gay, pero no lo logró por falta de consenso.

“Realmente resultó imposible, imposible, ponerlos de acuerdo entre ellos; imposible y eso fue una experiencia personal”

Gamboa Torales agregó que están en contra de la reforma propuesta por la diputada Mónica Robles Barajas porque excluye a voces que están en contra de los matrimonios gay.

Además, dijo que hay otras prioridades en Veracruz como la seguridad y la salud y sólo hasta que estas exigencias de la población estén cubiertas se puede debatir temas como las uniones igualitarias.

“En Veracruz hay municipios con pobreza extrema, que no le vamos a poder dar al niño con cáncer medicamentos, que como Estado no tienes una medicina en el hospital general, por ejemplo, que es el que me toca en mi Distrito, pero sí tienes dinero para implementar una ideología de género”

ygr