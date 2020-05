"Papá siempre estuvo para su país", hijo de marino fallecido de covid

Coatzacoalcos, Ver. - Un hombre entregado al servicio de su país, cuyos descansos aprovechaba para correr a los brazos de su familia dejando de lado el formalismo que siempre respetó en las Fuerzas Armadas, así es como Jorge Luis recordará a su padre Jorge Raúl Cosme Ramírez Tercer Maestre de la Secretaría de Marina quien se convierte en una víctima letal del covid-19.

"Muchas gracias por ser mi papá y mi mejor amigo te fuiste como los grandes siempre serás mi súper papá, ahora dame fuerza para reconocer tu cuerpo"

Con estas palabras, el joven lo despidió en redes sociales, luego de recibir la noticia de la muerte del exelemento, 19 días después de haberse contagiado.

El tiburón (como le conocían amigos de la Marina y algunos familiares) se suma a lista de más de cien integrantes de las fuerzas castrenses que han sido confirmados positivos al virus SARS-CoV2, y hoy salta a más de 6 mil muertos a nivel nacional.

SE CONTAGIÓ EN JALISCO

Con 48 años de edad, Jorge fue enviado hace sietes meses a Puerto Vallarta, Jalisco; entidad que de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal concentra mil 28 positivos y 97 defunciones por la cepa. Probablemente se contagió en una de las asignaciones que le dieron en cumplimiento de su deber.

"El covid-19 atacó primero sus pulmones, presentando insuficiencia respiratoria por lo que el personal médico se vio en la necesidad de intubarlo, sin embargo, el virus siguió atacando hasta alcanzar sus riñones y finalmente su corazón"

En la plataforma federal, Puerto Vallarta registra un total de 153 contagios y 14 defunciones al corte del 21 de mayo, convirtiéndose en el segundo municipio con más casos en aquella entidad representando el 15.9 por ciento del total de positivos.

Tras ser diagnosticado y después de aplicarle la prueba que dio positivo a coronavirus, el Marino fue trasladado al Puerto de Veracruz, donde fue intubado. Por lo que el 30 de abril su hijo viajó de Minatitlán a la zona conurbada con la esperanza de ver a su papá vencer al covid-19.

"Aquí estoy jefe juntos regresaremos a casa, tú lucha, aquí estoy esperándote. Vamos a casa papá, te compro tu pescado, pero ya despierta", externó en redes sociales Jorge hijo quien se ganó el apodo de `Tiburoncín´"

EL TIBURÓN NO LOGRÓ VENCER AL VIRUS

Cosme Ramírez, siempre se condujo con apego y disciplina a las medidas preventivas dentro de su base, pero la fuerza del virus fue mayor e incluso le costo la vida este martes 19 de mayo durante las primeras horas.

En medio de la penumbra y la oscura noche su hijo recibió la peor de las noticias: "falleció el tiburón"

Al ser el único familiar que acudió a la sala de espera en el Puerto Veracruz, lleva su tristeza en soledad.

"Para los que no creen del covid 19, mi papá se fue protegiendo alguien que no era su familia, pero siempre estuvo para su país. Cuídense, no salgan. Hay marinos y militares doctores y mucha gente inocente muriendo. Descansa en Paz, Diosito necesita a sus mejores soldados y ya te llamó a sus filas", y Jorge Luis se despidió de su héroe.

5 DECESOS Y 100 CONTAGIADOS EN FUERZAS ARMADAS

A finales de febrero, Luis Crescencio Sandoval González secretario de la Defensa Nacional y José Rafael Ojeda Durán, representante de la Marina, informaron durante la conferencia matutina de Palacio Nacional que cuatro militares y un marino murieron a causa del covid-19 en México.

Además, reportaron que se contabilizaron poco más de cien contagios al interior de las Fuerzas Armadas.

"Hay 82 casos de militares con coronavirus: 60 están en el activo, 14 son derechohabientes, y ocho están retirados. Además, hay un total de 397 casos sospechosos dentro de las fuerzas militares, de los cuales 256 están en activo, 117 son derechohabientes y 24 están retirados"

Han transcurrido más de 60 días sin que se actualicen las cifras, pero de lo que podemos confirmar es que Jorge Raúl se suma a lista de militares caídos en cumplimiento de su deber durante la pandemia.

Las autoridades federales, aseguran que el tratamiento para las fuerzas armadas es el mismo que se le da a la población civil mexicana, quienes pueden acudir a los hospitales creados por la Sedena y la Semar para tratar a los pacientes de coronavirus y así combatir la propagación del virus y la pandemia ocasionada por el virus covid-19.

EL MARINO REGRESÓ A SU HOGAR EN UNA PEQUEÑA CAJA

Aguantando las ganas de derrumbarse y quizá de gritar por la muerte de su padre, ante la incredulidad y la melancolía, Jorge Luis tomó fuerzas de su interior para acudir a un crematorio particular donde autoridades navales le entregaron las cenizas de su padre.

Posteriormente tomó un autobús de vuelta a Minatitlán, donde reservó un asiento para su padre y que fue ocupado por una caja color café de 30 por 20 centímetros, una cruz en la parte de enfrente.

"Ya jefe, vas a casa no como quería, pero vamos a casa, descansa sé que estás orgulloso de mi porque tuve al mejor papá del mundo", escribió en su perfil.

El miércoles 20 el marino regresó a su hogar en el municipio petrolero al sur de Veracruz con los suyos, dejando un fuerte dolor que será irreparable para todos los que convivieron y trataron al Tercer Maestre de la Secretaría de Marina.

ygr