Papa Francisco entrega Palio a arzobispo de Xalapa, Carlos Patrón Wong

XALAPA, VER.- Arzobispos metropolitanos recién nombrados, entre ellos al de Xalapa, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, recibieron de manos del Papa Francisco el palio arzobispal o cinta rectangular que colocan sobre sus hombros como símbolo del pastoreo y recordatorio de que deben cargar con las ovejas.

La ceremonia que se realizó después de la Eucaristía de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo en Roma, es un acto que reviste importancia para los Arzobispos.

El palio es una cinta blanca circular que lleva bordadas seis cruces de seda negra. La cinta se coloca como un collar que va de hombro a hombro, de modo que las extremidades cuelguen a la altura del pecho y la espalda.

Se elabora a partir de la lana que se obtiene de los corderos que le presentan cada año al Papa para su bendición en la fiesta de santa Inés (21 de enero). Los confeccionan las monjas benedictinas de Santa Cecilia.

Las seis cruces negras simbolizan las heridas del Cordero de Dios, Jesucristo. En tres de estas cruces se colocan clavos metálicos, en recuerdo de los clavos del Crucificado.

En su mensaje a los arzobispos el Papa les recordó que la iglesia promueve la cultura del cuidado, la compasión por los débiles y la lucha contra toda forma de degradación.

La máxima autoridad católica los llamó a convertirse en una iglesia que se levanta, que no se encierra en sí misma, sino que es capaz de llegar más allá, salir de sus propias prisiones al encuentro del mundo.

Pidió promover una iglesia sin cadenas y sin muros en la que todos puedan sentirse acogidos y acompañados, en el que se cultive el arte de la escucha, del diálogo, de la participación, bajo la única autoridad del Espíritu Santo.

El Papa Francisco consideró que la Iglesia debe ser libre y humilde que se levanta rápido, que no posterga, que no acumula retrasos ante los desafíos de la hora, que no se detiene en los recintos sagrados, sino que se deja animar por la pasión del anuncio del Evangelio con el deseo de llegar a todos. No olvidemos esta palabra: En la iglesia hay lugar para todos.

Después de la homilía, el Papa bendijo los palios y los entregó personalmente a los 44 arzobispos metropolitanos recién nombrados, ente ellos al de Xalapa, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong.





