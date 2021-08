Panteones cerrarán el próximo 10 de mayo

Xalapa, Ver.- Como medida de prevención y ante las disposiciones del sector salud para evitar la propagación del Coronavirus (Covid-19), el Ayuntamiento de Xalapa informa a la ciudadanía que el próximo 10 de mayo se mantendrá restringido el acceso a los diversos cementerios municipales.

El jefe de Unidad de Panteones del Ayuntamiento, Máximo Domingo Hernández Hernández, detalló que desde marzo se adoptaron medidas para evitar que la población que asiste a estos espacios se contagie del virus.

“Buscamos que el 10 de mayo no haya aglomeración de personas. No queremos contravenir las medidas sanitarias que estableció el Gobierno Federal, por lo que no se permitirá el ingreso hasta que nos den otra instrucción o la crisis haya pasado”.

Manifestó que en los cementerios municipales 5 de Febrero, Palo Verde y Bosques de Xalapa únicamente se brindarán servicios de inhumación y cremación de las personas que fallezcan en este periodo: “Sólo tendrán acceso diez familiares a la ceremonia de despedida y deberán mantener la Sana Distancia”.

Estos servicios se otorgan todos los días del año, de lunes a domingo, de 08:00 a 18:00 horas: “Por el momento no se hará la búsqueda de propiedad o pagos de cuotas anuales”, concluyó.