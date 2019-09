Panistas de Boca del Río ya dan victoria a Mancha

Boca del Río, Ver.- José Luis Sosa González, presidente municipal del comité del PAN, otorga el triunfo en dicha zona a José de Jesús Mancha Alarcón en la contienda interna por la dirigencia del Partido Acción Nacional desde el arranque de la jornada electoral.

"Hay que reconocerlo, este lugar de Boca del Río va con Pepe Mancha y no creo que eso vaya a cambiar", afirmó Sosa González, presidente del comité directivo del partido Acción Nacional de Boca del Río"

En entrevista para La Silla Rota Veracruz, fue cuestionado sobre presuntas compras de votos y entregas de despensas tanto por parte de José de Jesús Mancha Alarcón como de Joaquín Guzmán Avilés denunciadas en redes sociales.

Ante los cuestionamientos, José Luis Sosa, presidente del comité directivo del PAN en Boca del Río aseguró desconocer cualquier información que vincule a estas elecciones internas con cualquier acto que coaccione el voto de los afiliados al Partido Acción Nacional.

"No me llegó esa información, yo no tengo conocimiento de ninguno de los dos candidatos que haya hecho alguna acción de esas."

A pesar de haber afirmado esto, aseguró que el candidato a quien el clan Yunes apoya, es quien tiene todas las de ganar en la conurbada de Boca del Río.

"Aquí los Yunes tienen su fuerza junto con Pepe Mancha"

Sobre el número de votantes, informó que el número de panistas afiliados en la zona es de mil 304 personas, de las que prevé una asistencia del 85 por ciento en transcurso del día.

Las casillas serás cerradas a las cinco de la tarde y será alrededor de las siete de la noche que haya un resultado.

"Calculamos que el conteo y el proceso de verificar los votos para cada candidato pudiera darse entre las 7 y 7:30 de la noche [...]Los resultados al final de la jornada electoral se van a publicar en unas sábanas al frente del comité." afirmó el presidente municipal del comité del PAN de Boca del Río.

ygr