Pandemia opaca movilidad escolar de Víctor; vive cuarentena en España

Veracruz, Ver.- En enero Víctor Hugo López salió de Veracruz para cumplir un sueño, irse de intercambio académico a España.

Él estudia la licenciatura en Educación Física en la Universidad Veracruzana y jamás se imaginó que ese viaje se vería opacado por una pandemia que está afectando a miles de personas en el mundo.

Todo empezó como un simple rumor, Víctor relató que cuando los medios de comunicación empezaron a difundir las noticias sobre el covid-19, él y sus demás compañeros permanecían escépticos pues la vida en España transcurría de manera normal.

Bastaron dos semanas para que el país europeo incrementara los casos de covid-19, obligando a las autoridades a tomar medidas estrictas y enviando a las personas a permanecer en cuarentena para evitar que el número de contagiados siguiera aumentando.

Hace tres semanas que se implementó la cuarentena en España y desde entonces las salidas a las calles se limitaron, según Víctor una persona tiene el permiso de salir a comprar solo lo indispensable, artículos de higiene personal, comida o medicamentos.

"Lo que fui notando es que la policía se fue poniendo poco a poco más estricta, por ejemplo, yo me los topé en la calle y me dijeron que ya no podía volver a salir porque ya había salido por las compras", dijo el estudiante.

Las multas por violar esta nueva norma ascienden a los 600 euros lo que equivale a más de 15 mil pesos mexicanos.

Lejos de su país y de su familia, Víctor está padeciendo el encierro y sobrellevado la angustia de sus padres que al diario se encuentran pendientes de su salud y de lo que pueda necesitar.

"Es un poco difícil estar lejos de casa, imagínate la situación de estar encerrado, lejos de casa y lejos de tus seres queridos, de tu familia, amigos", agregó Víctor.

Por el momento el joven veracruzano no tiene planeado regresar a México, en tanto que el semestre lo terminará con clases en línea.

Alrededor de 40 mexicanos son los que se encontraban de intercambio en la ciudad de Casares al sur de España, de los cuales tres ya retornaron a México, comentó el estudiante.

UV TOMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO

Ante la inminente presencia del covid-19 en todos los países con los que existe movilidad escolar, la Universidad Veracruzana (UV) emitió un comunicado donde exponía algunas medidas que se tomaron para prevenir el contagio y propagación del virus y así garantizar la salud de los alumnos que están en el extranjero.

Estos puntos consisten en suspender temporalmente los viajes al extranjero de estudiantes y docentes, en cuanto a los que ya se encontraban fuera del país se les brindó el apoyo constante para garantizar el retorno seguro.

En el mes de febrero ya se había gestionado el regreso de estudiantes que se encontraban realizando su semestre en Asia y por el momento siguen en constante contacto con los que se encuentran en Europa.

"La Universidad Veracruzana nos dijo que teníamos que llenar un formulario para que la embajada supiera cómo estamos y en qué situación estamos en caso de que regresáramos a México, o de que no regresáramos", puntualizó Víctor Hugo.

ygr