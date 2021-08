PAN aconseja a CEDH “tener valor de cumplir la ley” para emitir recomendación contra SSP y Fiscalía

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, debe "tener el valor de cumplir con la ley" y emitir una recomendación contra la Fiscalía General del estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), demandó el diputado local Sergio Hernández Hernández.

Esto tras la agresión de la que se dijeron víctimas en septiembre de 2019 cuando se manifestaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ante la remoción temporal del fiscal general Jorge Winckler Ortiz.

“Le pido y le exhorto que no tenga temor y tenga el valor de cumplir con las leyes, ella constató e incluso los comisionados que estuvieron presentes, la violación que hubo a los derechos humanos no solamente de diputados sino de ciudadanos que no nos permitieron el acceso a una institución pública”

Indicó que ya han pasado varios meses y que es necesario que se emita la recomendación porque fue visible por parte de personal de la CEDH que les fue impedido el paso a la Fiscalía por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Ante la tardanza el panista consideró que podría deberse a un temor por parte de la presidenta de la CEDH para emitir la recomendación, aunque durante su comparecencia Namiko Matzumoto aseguró que la queja ya estaba integrada y en Visitaduría.

“Que no tenga temor, que cumpla con lo que establece la ley porque si no las consecuencias serán para ella”

ygr