Padres hondureños buscan nacionalizar a Kamila, nacida en Coatza

COATZACOALCOS, VER.- Desde hace un mes Yamileth y Alexander llegaron a México en busca de mejores oportunidades, tras perder sus pertenencias a causa del paso del huracán "Lota" en el país vecino de Honduras.

"Tenemos ya un mes de estar aquí, nosotros no queremos ir a Estados Unidos, buscamos refugio porque yo soy taxista y me quedé sin trabajo, por eso viajamos acá", narró Adrián.

Cuando llegaron Yamileth presentaba ocho meses de embarazo, por lo que decidieron pedir refugio en la casa del migrante "Santa Faustina Kowalska", ubicado en el fraccionamiento Las Dunas de esta ciudad.

Este fin de semana dio a luz a su hija en el Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías".

"Me siento bien y mal, porque fue cesárea, pero gracias a Dios mi bebé esta bien, fue una niña y le vamos a poner Emili Kamila", expresó Yamileth.

Este lunes, dieron de alta a la joven madre y a la pequeña, por suerte ambas gozan de buena salud, por lo que se retiraron hacia el refugio para migrantes donde permanecerá hasta que sea necesario.

Solicitan ayuda de las personas para comprar leche y pañal

Debido a su condición de migrantes, Alexander no ha podido conseguir trabajo en Coatzacoalcos, por lo que batallaron para cubrir algunos gasto médicos.

Aunque la mayor preocupación de la joven pareja, es cubrir las necesidades de su pequeña, por lo que decidieron solicitar la ayuda de los porteños.

"Pues que entiendan que hoy podemos ser nosotros y mañana ellos, realmente lo necesitamos; principalmente pampers (pañales), leche y ropa sin nos pueden donar", indicó Alexander.

Este mismo día que salieron del nosocomio, algunos comerciantes se acercaron para darles un apoyo económico, con o cual pudieron pagar el taxi para regresar a la casa del migrante.

Yamileth, aun se mostraba adolorida por la cesárea, por lo que invitó a la población a llevar el apoyo a la casa del migrante ubicado sobre la calle La Venta del fraccionamiento antes mencionado.

"Ya nació la bebé y ojalá que nos apoyen con la lechita, los pañales y todo ello, porque la verdad si lo necesita, aquí en la casa del migrante lo pueden traer", indicó Guillermo Ramírez Garduza, representante de la casa del migrante.

Buscan quedarse en el país para trabajar y dar un futuro a Emili

Cuestionados sobre si piensan regresar a Honduras dijeron que no, pues aseguran que la situación económica en su natal Honduras, no les permitirá sacar adelante a su hija.

Por ello, Alexander dijo que buscarán quedarse a vivir en México para darle un mejor futuro, por lo que ya iniciaron los primeros trámites ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Eso queremos, porque no pretendemos regresar donde no nos ha ido nada bien, además hay cuestiones que no puedo mencionar por las que tampoco quiero regresar", afirmó.

"El proceso va bien, hermanito, ya esta en manos del Poder Judicial y confiamos en que el gobierno de México los acepte", reiteró Memo Garduza, quien estará al pendiente de la pareja de migrantes.

En tanto, la pequeña Kamila se encuentra en el refugio con sus padres, quienes anhelan que crezca en tierras mexicanas.

