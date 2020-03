Padres arman expediente que exhibe a maestros señalados de acoso

El nombre de dos profesores y tres administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz plantel 22 (Cecytev), acompañados con fotografías y conversaciones de Facebook Messenger y WhatsApp integran el expediente que padres de alumnas de entregaron a la Dirección Jurídica de la institución, como evidencia del acoso sexual y hostigamiento a las estudiantes.

El documento fue entregado también a la Fiscalía Regional de Veracruz, como parte de la denuncia iniciada por padres de familia en contra de los maestros y el personal administrativo que es acusado.

En las conversaciones se muestra mensajes explícitos en los que los profesores invitan a las alumnas a sostener relaciones sentimentales con ellos de manera insistente o hacen referencias a actos sexuales.

Los presuntos acosadores Ricardo S.H. Juan Manuel A.L. Raúl V.A. Álvaro E.M. y Antonio P.P. fueron dados de baja en tanto el Cecytev realiza las investigaciones con base al Protocolo para la Identificación, Prevención e Intervención en el Acoso Escolar, el Maltrato Infantil y Actos de Connotación Sexual para los Planteles Educativos del Estado de Veracruz, informó la Secretaría de Educación de Veracruz.

RICARDO S.H./ CARGO ADMINISTRATIVO

El primero en la lista que es señalado como acosador es Ricargo SH, quien tiene un puesto administrativo en el plantel, de acuerdo con la evidencia presentada por los padres de familia.

En mensajes que envió a una alumna a través de la plataforma Facebook Messenger se muestra su insistencia por invitarla a salir, incluso la incita a que se escape de su casa para verlo, a pesar de la negativa de ella en varias ocasiones.

"Anda vamos a salir como amigos con derechos. Sin ser novios", se lee en parte de las conversaciones expuestas en ocho cuartillas.

En otro punto de las conversaciones, Ricardo SH envía una fotografía suya en ropa interior, la fecha de envío marca el 22 de junio del 2019, según los testimonios el acoso fue constante desde ese tiempo hasta la fecha.

JUAN MANUEL A.L./ CARGO ADMINISTRATIVO

El siguiente nombre que figura en el expediente es el de Juan Manuel AL, quien cuenta con un cargo administrativo dentro del Cecytev ubicado en el fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, en Medellín.

En este caso las conversaciones que sostuvo con una alumna fue únicamente a través de la plataforma Facebook Messenger, en donde rompe con las formalidades y trata a la estudiante con el apelativo "wey" en todo momento, a pesar de que ella no hace lo mismo.

Pronto se leen en los mensajes la frase: "No te vayas a masturbar...Si lo haces me mandas video.. Pa que se me pare como a esos weyes".

ÁLVARO EM/ MAESTRO

Maestro: Te gusta como doy clases?

Alumna: Anda tomado o al así?

M: Se sincera. Maldición

A:?

M:Eres adivina o qué onda?

A: Bueno hablamos luego voy a salir

M: Disculpa. Si estoy tomado. Pero la misma platica de ahorita la tengo sobrio.

Es parte de la conversación que inicia el maestro identificado como Álvaro EM, quien es el tercero en figurar en el expediente que padres de familia reunieron con las evidencias por acoso y hostigamiento sexual.

En este caso se muestras conversaciones con al menos tres alumnas distintas en cuatro cuartillas, en un punto el maestro envía una fotografía en donde se muestra una botella de cerveza y un vaso: "Ye envío esto por la confianza. Si tú envías esto. Adiós maestro alvaro", dice el mensaje que acompaña la imagen.

En otro punto escribe a otra alumna: Me salí para que fueras a platicar conmino. No recibe ninguna respuesta de aprobación por parte de la estudiante.

ANTONIO P.P./ MAESTRO

En este caso el profesor identificado como Antonio P.P. envía mensajes a través del servicio WhatsApp en el que insiste a una alumna su interés por ella de manera reiterada.

Por su parte la estudiante se limita a responder los mensajes con saludos con una o dos palabras, sin dar pauta a que continúe la insistencia del maestro.

"Deseo verte pronto", "De verdad pienso mucho en ti", "La verdad eres muy especial para mi y lo sabes", "Deseo verte pronto", son solo algunos de los mensajes que se leen en las cuatro cuartillas de evidencias en su contra.

En un punto escribe:

-De verdad pienso mucho en ti

-Yo se que ti ni un segundo... pero no importa

-Deseo verte pronto

-Cuídate y saludos

No obtiene respuesta.

RAÚL V.A/ CARGO ADMINISTRATIVO

En el último caso expuesto se identifica a Raúl V.A., quien desempeña un cargo administrativo en el Cecytev.

En un mensaje envía vía Facebook Messenger escribe: "Te ves tremendamente hermosa", sin respuesta.

ygr