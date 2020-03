Otro "tendedero" del acoso, ahora en Veterinaria-UV

Estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana denunciaron actos de acoso por medio de un "tendedero", similar a los instalados en otras escuelas de la entidad.

La protesta se difundió en redes sociales, y en donde resaltaron nombres de supuestas personas, tanto alumnos como maestros, involucrados en los actos de acoso.

Y los mensajes que colgaron incluyen denuncias como "Deja de coquetearme Zárate", "Óscar, califícame mi conocimiento, no mi cuerpo, cuando me invites a prácticas, ahórrate los halagos", "Te doy la confianza para dormir en mi casa, no para que manosees a mis amigas Walter", "Walter: no por el hecho de estar dormidas te da derecho de abrazarnos y tocarnos. Cuando te digan que te quites, te quitas" y "Hashtag: se les acabó su acoso".

Los hechos incluyen que los varones señalados comparten fotos desnudas de las alumnas, abrazos incómodos, regalos de lencería, intentos de reconciliación, besos a la fuerza, actos de sexting, piropos e incluso, acusaron que compañeros con una orientación sexual distinta aprovechan esta para acariciar a las estudiantes.

Las acusaciones levantaron ruido en la red, aunque al momento, la UV no ha dado posicionamiento alguno.

Cabe destacar que este 10 de marzo al menos tras planteles registraron denuncias de alumnas por actos de acoso: el plantel 35 del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, el Centro de Bachillerato Técnico, Industrial y de Servicios de Veracruz y el Colegio Preparatorio de Xalapa.

Ya antes se habían sumado la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV), el Colegio de Bachilleres de Veracruz en la ciudad de Veracruz y el plantel privado José Joaquín Fernández de Lizardi.

