Otra de taxistas: chofer del 34 hostigó sexualmente a pasajera

Pasajera de Orizaba denunció el acoso sexual del taxista Franco René , operador de la unidad 34, de la base Acuario, prestador del servicio colectivo en la ruta a Ixhuatlancillo.

La afectada relató que cerca de las 08:00 abordó el taxi rumbo a la citada localidad conurbada con Orizaba, sin embargo el conductor no entró a Ixhuatlancillo, sino entró al fraccionamiento Valle Dorado de Orizaba.

"Y se fue por atrás de Valle Dorado dónde hay un río, me empezó hacer la plática me intento besar y jalonear, el carro iba en marcha y estaba muy nerviosa, no sabía que hacer para quitármelo de encima, me pidió mi número, le di uno falso" narra la agraviada.

En un momento el chófer paró momentáneamente para buscar su número de teléfono y al dárselo a la pasajera, esta aprovechó para huir.

"Corrí y él se fue. Llegué con mi familia y les comenté lo que me había pasado. Con el número de teléfono que el taxista me dió, un familiar llamo para un 'servicio' y así yo pudiera identificarlo y si efectivamente era él" apuntó en una queja publicada en redes sociales.