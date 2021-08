Othón Hernández, el líder municipal más dócil de la 4T

Xalapa, Ver. - Casi 3 meses antes de la llegada de Cuitláhuac García Jiménez al poder en Veracruz, Othón Hernández Candanedo (PAN-PRD) creó un grupo al que llamó "Alianza Veracruzana de Alcaldes" (AVAC) junto a -aparentemente- 95 presidentes municipales más.

Se esperaba que fuera una alianza de munícipes para hacer contrapeso al nuevo gobierno morenista, puesto que ningún edil de MORENA se sumó inicialmente al proyecto.

No obstante, pese a que varios municipios se han visto afectados por la supuesta retención de participaciones federales por parte del gobierno estatal, así como por parte de del gobierno federal con recortes de fondos proyectados a 2020, la AVAC se ha mantenido en silencio.

Un año después, al supuesto líder de los ediles de oposición no se le vio entre los poco más de 200 alcaldes que protestaron el pasado martes en la Puerta Mariana del Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, ante la disminución de recursos proyectada para el próximo ejercicio fiscal.

Buscado por La Silla Rota Veracruz, Hernández Candanedo tampoco quiso dar algún posicionamiento con relación a la protesta de sus homólogos, que fueron rociados con gases lacrimógenos como respuesta a sus peticiones.

El líder de AVAC mantiene a familiares en los dos partidos de mayor influencia en la entidad: en Morena está su hermano Javier Hernández Candanedo, con quien rompió lazos políticos apenas este año. Su hija, María Graciela Hernández Íñiguez goza de una diputación local de manos del Partido Acción Nacional (PAN).

Además, su yerno, Luis Fernando Rodríguez Pérez, se perfila para sucederlo en el cargo de presidente municipal.

Él ya fue diputado suplente del legislador por Misantla en la pasada LXIV Legislatura, Ernesto Cuevas Hernández, quien llegó al cargo por el extinto Partido Alternativa Veracruzana y con quien se distanció.

Ahora Rodríguez Pérez ha sido integrante del equipo legislativo de su esposa, María Graciela, mejor conocida como “Marigras” y laboran juntos al interior del Congreso, pese a que fue señalado de ser un “aviador” asignado con el exdiputado local del PAN, Marco Antonio Núñez López.

DESAPARECIDO

Durante toda la semana, el presidente municipal de Misantla no ha hecho declaraciones en relación al reclamo de ediles de todo el país, adheridos a la asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) que señalan la gravedad de una reducción de 4 mil millones de pesos de fondos para seguridad y obras públicas, en 2020.

Entre los munícipes inconformes se encuentra el alcalde panista del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, no obstante también se han sumado otros ediles como la de Jamapa, Florisel Ríos Delfín.

La presidenta municipal criticó la postura del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de pedir la reducción de los salarios en ayuntamientos para tener ahorros y que no se fean mayormente afectados por los recortes al presupuesto 2020.

Ríos Delfín integra el grupo que desde este martes se encuentra en la Ciudad de México exigiendo un monto adecuado para sacar adelante obras en sus municipios, reuniéndose con altos funcionarios federales y legisladores en el Senado de la República.

En su momento, si bien el pasado 18 de septiembre de 2018 se hizo pública la conformación de la AVAC apenas y llegaron una treintena de munícipes-principalmente del PAN, PRI y PVEM, cuando Candanedo afirmó que invitarían a los 212 presidentes, con una sola misión: gestionar acciones en beneficio de la población.

Además, inmediatamente rechazó de manera categórica que existiera "un interés oculto" detrás de la creación de su organización o que algún personaje político en particular hubiese ordenado su constitución.

"Se les ha hecho la invitación a todos los alcaldes. Aquí no hay distingo de partidos políticos. No hay ningún partido político detrás de esta alianza, no hay ningún personaje político estatal o federal atrás", señaló en aquella ocasión.

No obstante, desde hace algunos meses, el edil ya no se ha manifestado con relación al trabajo de dicha organización y se desconocen sus gestiones.

Menos ha sido crítico con la administración actual encabezada por Cuitláhuac García o la de Andrés Manuel López Obrador, contrario a lo que han señalado sus compañeros, dada la gravedad de sus reclamos, los recortes y la situación de seguridad.

Del último tema, hay que recordar que, en marzo, en el marco de una serie de enfrentamientos y narcobloqueos registrados en diversos puntos de la entidad, Misantla no fue la excepción, pues un tiroteo entre elementos de Seguridad Pública y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó tres personas muertas. Luego, se descubrió una fosa clandestina en ese municipio. El edil tampoco se hizo algún posicionamiento.

FAMILIARES ACOMODADOS

Mientras la hija de Othón Hernández despacha en una curul a la que llegó por el PAN, el hermano del alcalde se mueve entre las filas de Morena.

El pasado 13 de mayo, el hermano se dejó ver junto a René Bejarano "el señor de la Ligas", en eventos que este tuvo en algunos municipios de la entidad veracruzana, como parte de las acciones del Movimiento Nacional por la Esperanza.

Para ese momento, Javier Hernández ya era coordinador distrital de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, virtual presidente estatal del PAN y señalado por sus presuntas relaciones con MORENA y el gobierno estatal.

Diez días después, el también exalcalde anunció que rompía los lazos políticos con su hermano Othón dado que este último, había olvidado de anteponer a la población a sus intereses personales.

“Hago del conocimiento del pueblo misanteco que, en la anterior elección municipal, tuve la invitación y oportunidad de contender por la Presidencia Municipal, sin embargo, decliné mis aspiraciones en vista de que mi hermano había conseguido la candidatura por el Partido Acción Nacional y mi madre me pidió que lo apoyara, pues, como es natural, le angustiaba la posibilidad de ver a sus dos hijos confrontados políticamente.

"Yo cumplí, y a pesar de contar con el apoyo y ánimo de la gente, me sumé al proyecto de mi hermano. Llevé a mis compañeros, a mi equipo y convoqué a mis amigas y amigos a votar por él, dándoles mi palabra de que no se arrepentirían, que les iba a ir bien, y tal y como él se comprometió, que habría una obra por año en cada comunidad y colonia de Misantla”, dijo en aquella ocasión.

Y de paso, aprovechó para arremeter contra la organización del actual presidente del municipio: “se autodefinió ante mí como jefe político de Misantla y aseguró que controlaría el distrito y a toda la región, asentando un cacicazgo, de esos que en la historia de Misantla le han hecho tanto daño; de ahí le surgió la idea de su Asociación de Alcaldes que terminó en cómico fracaso”.

Su hermano se fue, afirmando que su propio familiar, le había enderezado una campaña en contra por haber recibido al impulsor de Morena y del proyecto político de la 4T.

En tanto, la hija de Othón continúa atendiendo la agenda marcada por Sergio Hernández, que a su vez sirve a los intereses de José Mancha Alarcón, el fallido reelecto presidente del PAN en Veracruz.

"Marigras" Hernández es la diputada que causó polémicas a inicios de año por su posición ante la despenalización del aborto, pues afirmó que hacerlo haría más irresponsables a los jóvenes y caerían en esa práctica una y otra vez.

Ahora la diputada local busca posicionar a su esposo, Luis Fernando Rodríguez Pérez, para mantener el control político en la zona de Misantla en las próximas elecciones de 2021, cuando sería postulado para la presidencia municipal.

ygr