Orfis: sin dinero para auditar, ni para aguinaldos

Públicamente el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, destacó que junto con otros puestos claves ocupados por mujeres, la entidad por primera vez tiene una auditora general a cargo del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), sin embargo, además de buscar recortar el presupuesto de su organismo para 2020 el Ejecutivo no ha respondido la solicitud de Delia González Cobos para ampliar el presupuesto del año en curso.

Y es que aparte de fiscalizar el gasto de 2019, conforme a su calendario de trabajo, la auditora designada en el cargo por el Congreso del Estado el pasado 26 de septiembre, ahora tiene que atender la petición de los propios diputados que rechazaron las Cuentas Públicas de 2018 y requirieron una nueva revisión, dándole un plazo de 3 meses que concluye en enero próximo.

Este 3 de diciembre la auditora salió ante medios y dejó en claro que sin el presupuesto que solicita no podrá cumplir con su labor.

El 20 de noviembre la auditora ya había alertado, según un oficio leído por la Mesa Directiva del Congreso, que no cuentan con los recursos para cumplir con la ordenanza de revisar el ejercicio 2018 "de forma exhaustiva", ni para cumplir con prestaciones laborales. Este martes 3 de diciembre agregó que tampoco cuenta con liquidez para pagar los aguinaldos de los trabajadores del órgano.

La funcionaria destaca que necesita recursos para analizar los informes individuales de las cuentas públicas 2018 heredados por su antecesor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, ante las inconsistencias que detectaron los diputados, explicando que al no tener liquidez no podrán revisar obras públicas observadas que posteriormente se reportaron como ejecutadas.

Además, entre las investigaciones que debe hacer el órgano está constar el trabajo de despachos externos que tuvieron a su cargo la fiscalización de la información entregada por algunos entes, los cuales también fueron contratados por Portilla Vásquez.

Esto debido a que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, señaló que el Orfis fue usado como un negocio entre diputados y despachos externos contratados para auditar entes públicos y municipios.

"Nos indican nuestros compañeros que observaron numerosas discrepancias entre las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria presentada por los entes Fiscalizables en relación con las observaciones y los montos solventados", dijo el legislador al destacar el nombramiento de la auditora.

PIDE MÁS DINERO

Si bien la auditora general señaló que la revisión será parcial, el 16 de noviembre solicitó al Congreso local autorizar a la Secretaría de Finanzas y Planeación una ampliación presupuestaria de 25 millones de pesos para poder realizar la nueva verificación, además de enfrentar el pago de liquidaciones de ex trabajadores del Orfis.

Casi de manera inmediata, el ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Manuel Pozos Castro, salió a declarar que esta ampliación no es necesaria por dos cuestiones: la revisión no será total y los diputados ayudarían en esta.

"No se va a tocar el tema de hacer otras auditorías, lo que se requiere es que la Comisión habrá de hacer una revisión minuciosa para ver cómo se justificaron algunos faltantes que había como resultado de las auditorías que ya estaban (...). Nosotros revisaremos y acuérdense que el ORFIS es un órgano de que depende del Congreso"

Pese a ello, Delia González advirtió este martes que de no tener estos recursos extraordinarios el Orfis tendría que pedir una ampliación en el plazo para entregar la revisión a las cuentas públicas 2018 o correr el riesgo de que se aplique una "revisión limitada" de la información.

"Estamos limitados económicamente porque carecemos del presupuesto para hacer visitas y verificación de obras, una revisión exhaustiva, como fue ordenado en la instrucción que recibimos requiere de recurso para que podamos visitar la obra", señaló.

El retraso implicaría un atraso no solo de la fiscalización del último año del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, sino incluso del primer año del gobierno encabezado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como el segundo de las actuales administraciones municipales y organismos públicos descentralizados.

Aunado a lo anterior, la auditora general Delia González Cobos advirtió que los 25 millones de pesos extraordinarios que solicitaron al Congreso local también servirían para el pago de prestaciones de fin de año de los trabajadores, tales como aguinaldos.

Dijo que requieren de 10 millones de pesos para realizar este pago de bonos de fin de año, ya que parte de que el recurso con que cuenta el Orfis se usó para el pago de liquidaciones de los extrabajadores que dejaron el ente con Portilla Vásquez.

"Desafortunadamente, no nos han dado (respuesta sobre ampliación presupuestal), el tiempo se nos acorta porque carecemos del recurso, pero estamos haciendo la revisión de Gabinete ente momento (...) Estamos cuidando todos los flancos, por ningún motivo queremos que los trabajadores se queden sin ese derecho y estamos viendo con la Secretaría de Finanzas ese apoyo"

BUSCAN RECORTES AL ORFIS EN 2020

Por si todo lo anterior fuera poco, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pretende reducirle al Orfis su presupuesto para el 2020, ya que según el proyecto en manos de los diputados locales prevé otorgarle 2 millones de pesos menos de lo que percibió que este año.

La previsión es que en 2020 el órgano ejerza 182 millones 717 mil 582 pesos, cantidad menor a los 184 millones 717 mil 582 pesos que tuvo este año; a pesar de que deberá realizar la nueva revisión a las cuentas públicas de 2018 y la correspondiente al primer año del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Este lunes, al dar un mensaje en Sala Banderas, el gobernador destacó que cada vez son más las funcionarias en cargos importantes. Lo anterior al celebrar la llegada de Sofía Martínez Huerta como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

García Jiménez añadió que la Fiscalía General tiene a su primera encargada de despacho con Verónica Hernández; además adelantó que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) designará a Claudia Díaz Tablada como su próxima presidenta y resaltó el arribo de González Cobos al Orfis.

El mismo mensaje lo repitió el morenista este lunes en el pleno durante la Sesión Solemne del Congreso para otorgar la medalla y diploma Adolfo Ruiz Cortines al secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Al concluir el evento la auditora replicó el doble discurso del Gobernador.

ygr