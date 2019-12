Orfis se retracta, ya aplica auditoría a cuentas 2018 y pagará aguinaldos

Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) lleva una avance del 30 por ciento en la nueva revisión de la Cuenta Pública ordenada por los diputados locales.

La auditora general Delia González Cobos señaló que con este avance es posible que ya no necesiten la ampliación presupuestaria que habían solicitado al Congreso local hace apenas unas semanas.

Explicó que pese a que el Congreso no les ha autorizado una ampliación presupuestaria por 25 millones de pesos cumplirán con la revisión de la Cuenta Pública 2018 antes del 30 de enero.

No obstante, no descartó que puedan usar recursos ya del 2020 para terminar con esta auditoría, a fin de no afectar los trabajos.

"Del presupuesto esperamos que haya buenas noticias para nosotros cuando se apruebe; esperamos eso que nos apoyen por ahí los diputados"

Cabe destacar que para el siguiente año se prevé un presupuesto de 182 millones 717 mil 582 pesos, lo que significa una reducción de al menos 2 millones de pesos con respecto a este año, que recibió 184 millones 717 mil 582 pesos.

ygr