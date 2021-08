Xalapa, Ver.-De acuerdo con información del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), todavía a cargo de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, del año 2013 a la fecha se ha recuperado un total del mil 617 millones de pesos que habían sido malversados en las cuentas públicas del 2013 al 2017.

No obstante, en el periodo de 7 años que está por concluir para el auditor general, quien busca reelegirse en el cargo, en total se ha destinado un presupuesto para el organismo de mil 243 millones 541 mil 882 pesos.

Es decir que solo de la administración de Javier Duarte de Ochoa y el primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, incluyendo las revisiones a entes municipales y organismos autónomos, el ORFIS ha recuperado 373 millones 458 mil 118 pesos.

En su gestión al frente del organismo fiscalizador Portilla Vásquez ha recuperado apenas el 23 por ciento de los mil 617 millones de pesos que se le han destinado de presupuesto.

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del ORFIS, ha informado en varias ocasiones que se han interpuesto 178 denuncias de hechos por un quebranto financiero por 34 mil 757 millones 574 mil 462.28 pesos entre los años 2007 al 2016, sin embargo la mayoría no ha prosperado.

El poco rendimiento del ente auditor recibiría oxígeno puro en próximos meses con los resultados de la Cuenta Pública 2017, no obstante esta continúa en fase de investigación, en tanto la Cuenta Pública 2018 sigue en solvatación.

ASPIRANTES AL ORFIS SIGUEN LLEGANDO

Al día 28 de agosto, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado registraba la inscripción de nueve aspirantes a reemplazar a Lorenzo Antonio Portilla Vásquez. La convocatoria cierra el próximo 2 de septiembre a las 18:00 horas y hasta el momento suman 17 inscritos.

Al respecto, el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, convocó a la sociedad a participar en este proceso de selección y designación.

Sin embargo, los participantes en la sucesión reman en contracorriente ante el interés de Lorenzo Portilla de repetir en el cargo, situación por la cual protagoniza una agresiva campaña de reelección.

Alérgico a los reflectores y renuente de destacar en las primeras planas, Portilla Vásquez multiplicó recientemente su asistencia a eventos públicos e incluso recurrió a la promoción mediática de denuncias contra los antecesores del Gobierno de la Cuarta Transformación: Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares.

De hecho, ofreció incluir en la revisión de la cuenta 2018 una revisión al Fondo de Bienes Recuperados y en el cual abarcará las condiciones de los bienes muebles e inmuebles recuperados a ex colaboradores del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa. Dicha revisión, anunció, se entregará entre el 24 y 25 de septiembre y se sumaría a un informe especial sobre la reestructuración de la deuda.

Incluso, el pasado 23 de julio, previo al inicio del proceso de reelección o reemplazo en el Orfis, Portilla Vásquez anunció a los medios de la emisión de notificaciones a ex colaboradores de Yunes Linares para responder a las observaciones por la cuenta pública 2018 de dependencias.

La lista incluyó al ex Secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa; a la ex secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Silvia Edith Mota Herrera; al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Alejandro Zairick Morante, además del ex contralor general del estado, Ramón Tomás Alfonso Figueroa Figuerola.

Un mes antes, Portilla continuó con las estocadas a la administración de Yunes Linares, al dar a conocer a la prensa de la promoción de trece denuncias por presunto daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública 2017 por 300 millones de pesos.

Dijo que estas investigaciones obedecen a irregularidades en la adjudicación directa de tres contratos por 71. 6 millones de pesos para obras de remodelación de los hospitales “Luis F. Nachón” y el Centro de Alta Especialidad “Doctor Rafael Lucio”.

El 4 de junio pasado, el Órgano Superior de Fiscalización (ORFIS) presentó cuatro denuncias por irregularidades en el sistema estatal de videovigilancia implementado durante la gestión del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

La denuncia, formulada ante la Fiscalía General de la República, incluye irregularidades financieras por más de 36 mil millones de pesos en las cuentas públicas 2017 y 2018.

El 24 de abril, Lorenzo Portilla anunció dos denuncias por un presunto daño patrimonial tras detectarse anomalías en la Cuenta Pública 2017 de la Secretaría de Salud y de Desarrollo Social.

El monto del posible peculado ascendería de manera global a 15 millones 94 mil 452.8, de esa cifra, 4 millones 771 mil pesos, se relaciona con el uso del programa Veracruz Comienza Contigo y la creación del padrón único de beneficiarios.

La figura de Portilla Vásquez en el ente genera severas críticas. Una de estas es la del economista Rafael Arias, al comparar al Orfis con un “zombie transformador” al servicio del gobierno de Miguel Ángel Yunes.

"El ORFIS no recuerda que no hizo nada hace algunos años, y ahora misteriosamente está activado en labores propias de la ordeña, finalmente lo que se recupera es una miseria para el gran ruido que se hace"

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Alberto Velázquez Flores, consideró que de continuar Lorenzo Antonio Portilla Vásquez como auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), municipios postulados por partidos de oposición experimentarían una "cacería de brujas" en sus finanzas.

"Nosotros decimos que se cumplen ciclos, y el ciclo de Lorenzo Antonio Portilla Vázquez ya terminó y así lo debe reconocer él: es un ciclo y se debe cerrar"

Por lo anterior, enfatizó que al frente del Órgano de Fiscalización Superior es necesario un nuevo perfil, de preferencia, con conocimientos académicos en el tema.

UN BARRIL SIN FONDO

El Orfis cuenta con facultades para auditar un catálogo de entes fiscalizables: el Congreso del Estado de Veracruz, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, los Tribunales Superior de Justicia; de lo Contencioso Administrativo; de Conciliación y Arbitraje y el Consejo de la Judicatura, además del Tribunal Electoral del Estado.

Se incluye a siete organismos autónomos: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas; El Colegio de Veracruz, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana.

Además de la Cuenta Pública Consolidada del Gobierno del Estado, las trece Secretarías del Poder Ejecutivo; la Contraloría General del Estado, la Coordinación General de Comunicación Social y la Oficina de Programa de Gobierno y los 59 organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo.

Las revisiones incluyen las cuentas públicas de 34 fideicomisos públicos, 212 ayuntamientos y 14 paramunicipales.

Un sello de la gestión de Portilla Vásquez radica en recibir cada año un sustancioso incremento a su presupuesto, aunque la inversión para el ente revisor no es proporcional con los resultados obtenidos en el tema de recuperación de recursos públicos.

Por ejemplo, en 2013 el importe del gasto total previsto para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado ascendió a la cantidad de 164 millones 900 mil pesos. Para servicios personales, 101.5 millones de pesos; para materiales y suministros 4.5 millones de pesos y para Servicios Generales 58.9 millones de pesos.

Un año después, Portilla Vásquez recibió un aumento al gasto por un total de 171.3 millones de pesos, de esta cifra, 107 millones 900 mil pesos se asignaron a servicios personales; para materiales y suministros 4 millones y medio de pesos y 58 millones 900 mil pesos para Servicios Generales.

En 2015, el Orfis recibió un incremento en cinco millones de pesos con un gasto de 175 millones de pesos, de los cuales, para Servicios Personales se asignaron 108 millones 500 mil pesos; para materiales y suministros, 5 millones y para servicios generales, 60 millones y medio de pesos; además de un millón de pesos para bienes muebles, bienes inmuebles e intangibles.

En 2016, el Orfis no recibió incrementos y se conformó con el presupuesto del año anterior.

El primer año del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares representó un nuevo incremento de 4 millones de pesos al presupuesto, al aumentar de 175 millones de pesos a 179 millones de pesos. Para servicios personales fueron 112 millones y medio de pesos; 5 millones para materiales y suministros, 60 millones y medio de pesos para servicios generales, así como un millón de pesos para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

2018 representó un incremento sin precedentes para el presupuesto del Orfis, al aumentar a 193 millones 624 mil 300 pesos; y de estos, el área de Servicios Personales recibió 118 millones 624 mil pesos; mientras materiales y suministros 8 millones de pesos, 60 millones para servicios generales y 2 millones para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Finalmente, en este 2019, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz recibió de presupuesto 184 millones 717 mil 582 pesos. Para Servicios Personales 118 millones 624 mil 300 pesos, para Materiales y Suministros 8 millones de pesos, para Servicios Generales 56 millones 093 mil 282 pesos y para bienes muebles, inmuebles e intangibles 2 millones de pesos.