Oposición politizó reforma electoral: Zepeta

Esteban Ramírez Zepera aseguró que la oposición no analizó "el fin loable" de la reforma electoral.

XALAPA, VER.- Los partidos de oposición, pelearon por no perder el dinero y sus privilegios, politizando la Reforma Electoral sin tomar en cuenta el fin loable de la reforma constitucional, expresó el aspirante a la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Esteban Ramírez Zepeta.

"Con sus acciones, dejan sin la posibilidad de participar en igualdad de condiciones a las comunidades indígenas y evitan el ahorro de recursos que son tan necesarios en el momento de pandemia que nos encontramos".

Ramírez Zepeta señaló que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de la cual se invalida la reforma constitucional en materia electoral, se trata de una decisión irónica pues la reforma pretende reivindicar el papel de las comunidades indígenas y afromexicanas así como su participación en el proceso electoral.

"Si no aplicamos la reforma, dejan de tener vigencia las acciones afirmativas que, por primera vez en el estado, permitían que los municipios con representación de población indígena contaran con una cuota que garantizaba su participación", expresó.

En conferencia de prensa señaló que de no aplicarse la Reforma Electoral se tendrán que hacer gastos en 2020 por 54 millones y en 2021 de 450 millones de pesos los cuales iban a ser destinados a la atención de las necesidades de la población más vulnerable.

"Esta acción mezquina de la oposición no afecta a Morena, afecta a la población, afecta a las personas que tradicionalmente han estado relegados en la participación política, en quienes más necesitan de los recursos económicos que Morena propuso recortar".

Dijo que resulta despreciable que los fines electorales guíen el actuar de los partidos políticos de oposición, sin mirar a quien afectan, involucrando a la Suprema Corte para conseguir sus fines, sin mediar en que la reforma constitucional en materia electoral se había convertido en un estándar nacional que permite reivindicar derechos y ahorrar recursos.

"Para Morena, es una pena tener que decirles a las personas que integran los pueblos indígenas que su participación se verá disminuida porque a la oposición no le pareció correcto que el proceso electoral se llevara a cabo con menos recursos económicos", dijo.

Además comentó que resulta decepcionante encontrarse con un proceso electoral despiadado, "donde con tal de meterle el pie al gobierno y al cambio de régimen, los partidos son capaces de ir contra quien sea, a pesar de que la reforma sólo tenía el objetivo de reconocer más derechos a más personas".

Señaló que a Morena, no le queda más que aceptar la resolución de la Suprema Corte, no obstante, "alzamos la voz para que la contienda política se lleve a cabo a través del intercambio de propuestas y del convencimiento ciudadano, no a través de castigar a las personas al quitarles los derechos que recientemente había conquistado".

Ramírez Zepeta invitó a los partidos políticos a participar en el proceso electoral de manera civilizada, sin revanchas en contra de las veracruzanas y los veracruzanos, así como buscar la forma de ganar la simpatía de la población analizando que sus acciones repercuten de manera directa en los derechos de las personas.

"Sabemos que el contexto electoral para la oposición es desfavorable, es claro el apoyo a Morena, a los representantes electos ante el Congreso y hacia el Gobernador Cuitláhuac García, sabemos que estas impugnaciones son motivo de la desesperación por no lograr levantar en las encuestas, no obstante, confiamos en que la oposición actuará con altura de miras para propiciar los mecanismos que permitan la participación ciudadana, no sólo a quien los favorezca".

Finalmente dijo que Morena continuará pugnando porque los cambios se sigan llevando a cabo hasta consolidar el cambio democrático que legítimamente los ciudadanos otorgaron en las urnas.

En la conferencia de prensa estuvo presente el diputado local por Coatepec Raymundo Andrade Rivera; David Jiménez, representante de Morena ante el OPLE y Yair Ademar Domínguez Vázquez, Secretario de Organización del Comité de MORENA.